【韓國手信】韓國DAISO九大人氣產品　蝦都有得賣？！

韓國的DAISO一向都是遊客必到的掃貨熱點，售賣的貨品應有盡有，而且價錢亦十分划算。以下這9款產品，就是韓國人最喜愛的產品，大家下次去韓國玩，將它們帶回來吧！

快來看看有甚麼適合大家吧！

【1】SEA MONKEY



光看名字應該不知道是甚麼吧？

原來它是「寵物蝦」！

只要2至8天，

就可以成功「敷」出寵物蝦來了！

售價只是2000won（約港元15）。

（DAISO FACEBOOK圖片）

【2】電動製造泡沫機



無論是沖咖啡，

或者浸泡泡浴，

這種產品都能幫到大家手～

售價2000won（約港元15）。

【3】多色螢光筆



相信不少女生

都十分喜歡買很多不同顏色的筆，

雖然明知道能用的機會很少，

但看見五顏六色的筆，

都會想全部買下來！

一枝的售價為1000won（約港元7）。

【4】迪士尼CUSHION PUFF



化妝粉樸，

是每個女生的必需品吧！

這些粉樸印有迪士尼人物，

售價只是1000won（約港元7）而已。

【5】50色木顏色筆

上美術課的時候，

總是很羨慕身邊的同學

擁有一盒色彩齊全的顏色筆。

如果你是喜歡畫畫的人，

這盒50色的木顏色筆就最適合不過，

售價只是5000won（約港元35）。

【6】DIY剌繡組合



這種DIY剌繡組合

十分受韓國女生歡迎，

用來送禮自用也十分合適。

每一份組合都包含不同的線

和不同圖案的布，

只要跟著布上的線條，

就能輕鬆繡出可愛的圖案了。

售價為1000won（約港元7）。

+ 3 + 2

【7】磁石膠紙



這種膠紙並不是普通的膠紙，

而是「磁石膠紙」！

想把紙條或相片貼在雪櫃上，

就可以利用這種膠紙幫忙。

售價為2000won（約港元15）。

DAISO FACEBOOK 圖片

【8】Slim筆桶



多筆又沒有地方放？

這款「slim筆桶」一定幫到你！

除了放筆之外，

用來放化妝品也可以省不少位置呢！

售價為2000won（約港元15）。

【9】Stick & Paper cup



這件產品比較適合上班一族使用。

如果大家有飲咖啡或者

即沖飲品的習慣，

用這種紙杯就比較方便，

因為它附有一枝紙棒。

不過今時今日講求環保，

還是盡量不要用比較好吧！

DAISO FACEBOOK圖片

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