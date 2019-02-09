【韓國手信】韓國DAISO九大人氣產品　蝦都有得賣？！

韓國的DAISO一向都是遊客必到的掃貨熱點，售賣的貨品應有盡有，而且價錢亦十分划算。以下這9款產品，就是韓國人最喜愛的產品，大家下次去韓國玩，將它們帶回來吧！
快來看看有甚麼適合大家吧！
【1】SEA MONKEY
光看名字應該不知道是甚麼吧？
原來它是「寵物蝦」！
只要2至8天，
就可以成功「敷」出寵物蝦來了！
售價只是2000won（約港元15）。
（DAISO FACEBOOK圖片）
【2】電動製造泡沫機
無論是沖咖啡，
或者浸泡泡浴，
這種產品都能幫到大家手～
售價2000won（約港元15）。
【3】多色螢光筆
相信不少女生
都十分喜歡買很多不同顏色的筆，
雖然明知道能用的機會很少，
但看見五顏六色的筆，
都會想全部買下來！
一枝的售價為1000won（約港元7）。
【4】迪士尼CUSHION PUFF
化妝粉樸，
是每個女生的必需品吧！
這些粉樸印有迪士尼人物，
售價只是1000won（約港元7）而已。
【5】50色木顏色筆
上美術課的時候，
總是很羨慕身邊的同學
擁有一盒色彩齊全的顏色筆。
如果你是喜歡畫畫的人，
這盒50色的木顏色筆就最適合不過，
售價只是5000won（約港元35）。
【6】DIY剌繡組合
這種DIY剌繡組合
十分受韓國女生歡迎，
用來送禮自用也十分合適。
每一份組合都包含不同的線
和不同圖案的布，
只要跟著布上的線條，
就能輕鬆繡出可愛的圖案了。
售價為1000won（約港元7）。
【7】磁石膠紙
這種膠紙並不是普通的膠紙，
而是「磁石膠紙」！
想把紙條或相片貼在雪櫃上，
就可以利用這種膠紙幫忙。
售價為2000won（約港元15）。
DAISO FACEBOOK 圖片
【8】Slim筆桶
多筆又沒有地方放？
這款「slim筆桶」一定幫到你！
除了放筆之外，
用來放化妝品也可以省不少位置呢！
售價為2000won（約港元15）。
【9】Stick & Paper cup
這件產品比較適合上班一族使用。
如果大家有飲咖啡或者
即沖飲品的習慣，
用這種紙杯就比較方便，
因為它附有一枝紙棒。
不過今時今日講求環保，
還是盡量不要用比較好吧！
DAISO FACEBOOK圖片
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