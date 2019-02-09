【韓國手信】韓國DAISO九大人氣產品　蝦都有得賣？！

開罐
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韓國的DAISO一向都是遊客必到的掃貨熱點，售賣的貨品應有盡有，而且價錢亦十分划算。以下這9款產品，就是韓國人最喜愛的產品，大家下次去韓國玩，將它們帶回來吧！

快來看看有甚麼適合大家吧！

【1】SEA MONKEY

光看名字應該不知道是甚麼吧？
原來它是「寵物蝦」！
只要2至8天，
就可以成功「敷」出寵物蝦來了！
售價只是2000won（約港元15）。

（DAISO FACEBOOK圖片）

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【2】電動製造泡沫機

無論是沖咖啡，
或者浸泡泡浴，
這種產品都能幫到大家手～
售價2000won（約港元15）。

【3】多色螢光筆

相信不少女生
都十分喜歡買很多不同顏色的筆，
雖然明知道能用的機會很少，
但看見五顏六色的筆，
都會想全部買下來！
一枝的售價為1000won（約港元7）。

【4】迪士尼CUSHION PUFF

化妝粉樸，
是每個女生的必需品吧！
這些粉樸印有迪士尼人物，
售價只是1000won（約港元7）而已。

【5】50色木顏色筆

上美術課的時候，
總是很羨慕身邊的同學
擁有一盒色彩齊全的顏色筆。
如果你是喜歡畫畫的人，
這盒50色的木顏色筆就最適合不過，
售價只是5000won（約港元35）。

【6】DIY剌繡組合

這種DIY剌繡組合
十分受韓國女生歡迎，
用來送禮自用也十分合適。
每一份組合都包含不同的線
和不同圖案的布，
只要跟著布上的線條，
就能輕鬆繡出可愛的圖案了。
售價為1000won（約港元7）。

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【7】磁石膠紙

這種膠紙並不是普通的膠紙，
而是「磁石膠紙」！
想把紙條或相片貼在雪櫃上，
就可以利用這種膠紙幫忙。
售價為2000won（約港元15）。

DAISO FACEBOOK 圖片

【8】Slim筆桶

多筆又沒有地方放？
這款「slim筆桶」一定幫到你！
除了放筆之外，
用來放化妝品也可以省不少位置呢！
售價為2000won（約港元15）。

【9】Stick & Paper cup

這件產品比較適合上班一族使用。
如果大家有飲咖啡或者
即沖飲品的習慣，
用這種紙杯就比較方便，
因為它附有一枝紙棒。
不過今時今日講求環保，
還是盡量不要用比較好吧！

DAISO FACEBOOK圖片

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