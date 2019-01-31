【年宵2019】7個維園花市學生必買推介　創意貼紙　零食福袋　

2019年宵開鑼啦！維園年宵攤檔眾多，《Opener》為大家搜羅了多款大學生必備Items！ 有自家設計的玩味貼紙、文件夾，亦有攤檔販售零食福袋放題，讓你盡情掃零食！想知更多就睇片啦！

【1】住Hall必備！零食福袋放題－「一鳴」－維園年宵99號檔

「一鳴」由90後開設，專營進口零食。今年於維園年宵設攤，販售零食福袋放題！購買一個豬型公仔後，就可以到零食山自行將喜歡的零食塞塞塞塞塞進去，能塞得下的都可以帶走！現時更提供學生優惠，只要出示學生證明，即可以優惠價$218（原價$238）參與放題遊戲。不妨與朋友一起來試，看誰能帶走更多零食！

塞滿零食的福豬公仔，十分適合在宿舍一邊抱著一邊煲劇！（吳嘉俊攝）

參與零食放題，只要你塞得進去，就可以帶走！在場的各位，包括記者都落力塞塞塞！（吳嘉俊攝）

「一鳴」亦有販售日本人氣高企的甘太郎黃金蕃薯，這一種蕃薯是日本Lawson便利店的貨源，甜度達40%，是首次在香港出售呢！原價$56一包，學生可享買2送1優惠，買幾包放在宿舍也不錯！

【2】學生必備上學輕便Tote Bag－「小賣部」－維園年宵206號檔

幾位學生設計出多款應節Tote Bag（各$88），布料質地挺身，容量亦大，十分適合大學生揹著上學去！袋上的「豬隊友懸賞」實在令人想起做Group Project的辛酸呢。

一班學生設計出豬年應節Tote Bag。（吳嘉俊攝）

【3】過三爆四文件夾－「與豬同行」－維園年宵95號檔

大學生每年都殷切地祈求「過三爆四」，就把這個願望帶在身上吧。這個過三爆四文件夾每個售$20，絕對是大學生最需要的產品，沒有之一！

大學生必備！沒有之一！（吳嘉俊攝）

更多2019年宵資訊：【年宵花市2019】一齊撐學生！全港學生攤檔精品一覽（持續更新）

【4】「我真係恭喜你呀」Tote Bag－「豬佬神社」－維園年宵159號檔

嫌白色的Tote Bag太單調？彩色的就最適合你！今年維園年宵中大學生設計了三款可側揹的布袋，加上「我真係恭喜你呀」「佛系人生」等潮語，每款售$128，十分適合各學生出遊時使用。

有攤檔在維園搭出大鳥居！（吳嘉俊攝）

【5】學生必備文青風電腦袋－「Pig Alive, Pick A Life」－維園年宵184號檔

大部份大學生都有一部手提電腦，這個攤擋就在維園年宵販售自家設計的電腦袋！電腦袋每個售$158，有多個自家設計的款式，可以放入13吋的電腦，而且質地算厚，可以好好保護電腦呢。

這個文青系電腦袋可以放下13吋的電腦袋！（吳嘉俊攝）

+ 2

【6】手寫風格電話殼－「Pig Alive, Pick A Life」－維園年宵184號檔

機不離手是大部份港人的習慣，又怎少得一個美美的手機殼呢？今年維園年宵亦可以買到簡約手寫風格的手機殼，大部份走文青風格，材質上也有多款可選，售$98起。

【7】玩味貼紙－「Winwin Windows」－維園年宵225號檔

由各大院校學生設計的貼紙，每款售$10，完全能喚起大家的集體回憶呢！貼紙上寫的「距離上車還剩100萬年」，完全道出大學生的苦惱呢。

這些貼紙上寫上年輕人心聲，來到維園年宵不得不買！（吳嘉俊攝）

這班學生設計出一系列喚起大家回憶的產品呢！（吳嘉俊攝）