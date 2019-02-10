【情人節禮物】盤點5枝韓星都愛用的香水　送女友一定喜歡！

情人節快到了！還沒有想到送甚麼給女朋友？以下這5枝香水，是韓星都愛用的香水，這個情人節不仿買一枝氹下女友開心！

IU、宋慧喬

【1】IU－Acqua Di Parma



有時像小女孩，

有時又像成熟女性的IU

到底是用甚麼香水呢？

她之前曾經在綜藝節目中透露

自己最愛的香水就是

「Acqua Di Parma Gelsomino nobile」，

她亦很喜歡用同系列的body lotion，

50ml的售價大約是港元740。

Acqua Di Parma Gelsomino nobile

【2】April 李娜恩－DIOR JOY



最近出演了網劇《ATEEN》的李娜恩，

因為美貌而人氣急升。

平時的性格十分活潑的她，

愛用的香水是「DIOR JOY」。

此款香水帶點柑橘和花的香味，

香味的持續性挺長。

50ml的售價大約是港元900。

DIOR JOY

【3】申世景－JO MALONE WILD BLUEBELL

同時散發著清純和

女強人魅力的申世景，

最愛用的香水就是

JO MALONE WILD BLUEBELL。

據說她有一次去紐約拍攝時，

試過一次這種香水之後，

便立即愛上它。

100ml的售價大約港元900。

JO MALONE WILD BLUEBELL

【4】宋慧喬－ESSENCE NARCISO RODRIGUEZ



成為了宋太的宋慧喬，

雖然已經接近40歲，

但憑著童顏的美貌，

就算在《男朋友》中

和相差12年的朴寶劍演情侶，

也不會奇怪！

身為「國寶級美女」，

她愛用的香水就是

「ESSENCE NARCISO RODRIGUEZ」。

50ml的售價大概是港元650。

Narciso Rodriguez

【5】吳漣序－VIRGIN ISLAND WATER



穿搭女王吳漣序最愛的香水是

「VIRGIN ISLAND WATER」。

這款香水散發著椰子、檸檬的香氣，

給人一種神秘的感覺。

100ml的售價大約是港元1900。

VIRGIN ISLAND WATER

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