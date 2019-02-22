【米線地圖🍜第28碗】旺角貴香園清爽酸辣　豬頸肉豬大腸雙併$47

《開罐》米線地圖第28集，米線專員Ruby到旺角「貴香園」一嚐酸辣豬大腸豬頸肉米線，證實豬大腸洗得乾淨，豬頸肉外皮香脆。 不過在吃米線時竟發生小插曲？想知的話就睇片啦！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

👇👇👇即睇旺角貴香園食評短片👇👇👇

總評：★★★☆☆

六點多來到貴香園，有不少學生都結伴放學來吃個飯。點上豬大腸豬頸肉酸辣米線，酸辣湯底質地清爽，味道以酸甜為主，辣味只是陪襯。而豬大腸都十分大塊，而且洗得乾淨，惟口感軟腍不夠爽扣分。辣度有分7級，大家可以按能力挑選！

+ 4 + 3 + 2

抵食指數：★★★☆☆

米線由25至27元不等，加配料每款6至12元，配搭配料豐儉由人，價錢不過不失。

配料多元化：★★★☆☆

配料選擇有53款，數量屬多，但都是大路貨色。

環境舒適度：★★★☆☆

舖位窄窄長長，位置約有24個。座位舒服有靠背，亦有軟墊，但座位與座位之間的間隔不多，舉手投足都很容易碰到旁邊和後面的人。

獨食指數：★★★★☆

這裡位置不多，一個人來的話比較容易入座，而且在舖頭盡頭有幾個面向牆壁的「獨食位」，一個人對著牆壁和電話就可以完餐，免卻與人搭檯的尷尬。

小心中伏位：一小伏💀



💀 想要外賣幾個小食回家吃？這裡外賣盒子每個加收1元！

【食飽有下場】 新開張不久的商場T.O.P不時會有市集舉行，亦是最新的潮流集中地，有不少日韓牌子進駐開分店，例如Aland、WEGO等等，十分好逛！

貴香園​（旺角分店）

地址：旺角西洋菜街216號地下

​電話：2787 7588

貴香園​（荃灣分店）

地址：荃灣西樓角路202－216號荃昌中心昌安大廈53－54號舖

​電話：2328 7887