【女生點做好？】職場上司突follow男友IG　更於每個post留言按讚

一段感情，是屬於兩個人的事，如果多了一個人，肯定會出現問題。 最近一名韓妹向《戀愛的發現2》投稿，指上司早前突然follow男友IG，更在男友每個post留言和按讚。事主覺得十分可疑，但男友竟然懵然不知，還跟上司做了「好朋友」。

事主一直都覺得上司很奇怪（《三流之路》劇照）

事主表示，

早前接到男友的訊息，

問自己公司是否有一名叫「金珠英」的人，

因為最近這個人follow了他的IG。

原來這個人就是事主公司的上司！

為了不令事主難做，

男友亦有follow上司的IG。

自此之後，

惡夢便開始了...



click入去睇睇上司做了甚麼事

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不久後，

上司開始DM男友，

跟他聊天。

久而久之，

他們更成為了好友，

交換了kakaotalk

（等於whatsapp）。

事主對上司的行為覺得十分可疑，

但男友似乎還懵然不知，

完全相信上司的說話呢！



click入去睇睇上司和男友說過甚麼！

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各位主持人都一致認為

上司是有意接近男友，

而且從他們的對話中亦看得出

上司不時無中生有，

刻意讓男友對事主產生非好感，

同時增加自己的分數。

如果大家遇上這樣的上司，

會怎樣解決？

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