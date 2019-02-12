【女生點做好？】職場上司突follow男友IG　更於每個post留言按讚

撰文：李梓媛
最後更新日期：
一段感情，是屬於兩個人的事，如果多了一個人，肯定會出現問題。
最近一名韓妹向《戀愛的發現2》投稿，指上司早前突然follow男友IG，更在男友每個post留言和按讚。事主覺得十分可疑，但男友竟然懵然不知，還跟上司做了「好朋友」。
事主一直都覺得上司很奇怪（《三流之路》劇照）
事主表示，
早前接到男友的訊息，
問自己公司是否有一名叫「金珠英」的人，
因為最近這個人follow了他的IG。
原來這個人就是事主公司的上司！
為了不令事主難做，
男友亦有follow上司的IG。
自此之後，
惡夢便開始了...
click入去睇睇上司做了甚麼事
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不久後，
上司開始DM男友，
跟他聊天。
久而久之，
他們更成為了好友，
交換了kakaotalk
（等於whatsapp）。
事主對上司的行為覺得十分可疑，
但男友似乎還懵然不知，
完全相信上司的說話呢！
click入去睇睇上司和男友說過甚麼！
+2
各位主持人都一致認為
上司是有意接近男友，
而且從他們的對話中亦看得出
上司不時無中生有，
刻意讓男友對事主產生非好感，
同時增加自己的分數。
如果大家遇上這樣的上司，
會怎樣解決？
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