【情人節晚餐】大學生都食得起　7間平價高質餐廳推介　最平$488

情人節食飯一定貴？雖然坊間有不少餐廳都會趁節日的來臨而坐地起價，但其實還有不少良心企業，在情人節推出經濟實惠又高質的套餐，這次小編就為大家搜羅了7間大學生也能負擔的平價高質餐廳！

MEATS向來出名做各種牛肉菜式。（資料圖片）

【1】MEATS

食肉獸情侶來這就對了！MEATS不只牛肉菜式着名，餐廳的環境氣氛亦相當好。而這次推出的情人節套餐亦有他們的拿手菜，首先有三款前菜，原條八爪魚配上特調蒜香醬汁、日式生牛肉配牛油果蓉和奶油雞汁肉丸，再來兩款主菜就有鴨胸配無花果蜜餞及蕃薯蓉或牛柳配紅酒汁，最後甜品是情人節當天限定的心形芭菲佐以士多啤梨雪葩，相信喜歡吃肉的朋友都絕不會失望。

價錢：$380(1人)

電話：2711 1812

地址：中環蘇豪士丹頓街28-30號地下

炭燒紐西蘭牛柳（Facebook：Delizia Kitchen）

【2】Delizia Kitchen

意大利餐龐Delizia Kitchen平日主打是Pizza，但今年的情人節套餐就選擇搞搞新意，前菜有清一點的蟹肉沙律，再加個周打海鮮忌廉湯，主菜就有炭燒紐西蘭牛柳或香燒法國春雞兩款可選，而這個燒春雞亦有別於一般餐廳先滷後焗的做法，而是選擇生焗，令肉質保持鮮嫩，最後還有香滑奶凍作甜品，如果在2月12日前訂座的話，情人節當晚更可每人獲贈餐酒或果汁一杯，所以想去就要趁早訂位，不要錯過這優惠了！

價錢：$588(2人)

電話：27898882

地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心9樓

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Fishsteria以新鮮海鮮為賣點。（Facebook：Fishsteria）

【3】Fishsteria

接下來同樣是意大利餐廳Fishsteria，生蠔狂熱者就一定要來試一試！Fishsteria的情侶套餐一共有五道菜，一開始就先迎來新鮮的生蠔，然後就是薄切八爪魚配橄欖、番茄及柚子和紅蝦意粉，主菜方面則有香脆炸魚薯條及他他醬，還有青口灑上切粒番茄、香蒜、白酒及烤麵包粒，最後以覆盆子朱古力蛋糕作結，完成一個海鮮大餐。

價錢：$244(1人)

電話：23438111

地址：灣仔皇后大道東111號地下及一樓

旭逸酒店推出的情人節套餐相當抵食。（資料圖片）

【4】旭逸酒店．荃灣

去年11月才新開幕的旭逸酒店亦有推出相當抵食的情人節套餐，由前菜的海鮮冷盤開始已經相當豐富，有雪場蟹腳、法國生蠔和牡丹蝦，湯方面就有香草雞清湯配意式芝士雲吞，主菜就三選二，分別是英式黛安娜牛扒伴焗薯、葡萄牙香草醬燒春雞和扒波士頓龍蝦美式香料燴飯，最後還有個特色甜品焗粉紅雪山，套餐還配了兩杯意大利汽酒，而且在2月10日前預訂更可享8折優惠，真的非常吸引！雖然位置稍不方便，但酒店亦有提供免費穿梭巴士服務往返港鐵葵興站。

價錢：$688(10/2前訂座每位$275起)

電話：39588355

地址：香港葵涌圳邊街 15 – 19 號 1 樓

英式黛安娜牛扒伴焗薯（資料圖片）

【5】Corner 18

想吃自助餐就可以去銅鑼灣海景酒店的Corner 18！今年情人節主題為「戀戀漫遊地中海」，有多款地中海菜式任君選擇，首先頭盤有塔博勒蝦沙律，主菜包括地中海香料燒春雞、慢烤鯷魚醃羊架和海鹽焗原條海鱸，其中海鱸更會以銀車推出，即場燃點火焰，再敲開給食客，非吃不可！另外亦有即製地中海式薄餅、紙包海鮮及地中海式燴海鮮。自助晚餐將於晚上 6 時 30 分開始供應，直至 9 時 30 分。

價錢：$378(1人)

電話：3553 2667

地址：香港天后英皇道18號1樓

石燒海鮮大薈串配香脆薯條（資料圖片）

【6】Mango Tree Café

西餐吃悶了，亦可以試試泰菜！Mango Tree Café的情人節套餐也是個不錯的選擇，前菜就有牛肉沙爹、泰式炸蝦丸及魚丸、青木瓜沙律拼盤，主菜則可選慢煮乳豬配燒大頭蝦、炭燒肉眼扒配香草牛油汁或石燒海鮮大薈串配香脆薯條其中兩款，最後還有覆盆子朱古力慕絲，套餐亦包氣泡酒兩杯，情人節當晚六時後就會開始供應。

價錢：$688(2人)

電話：25770699

地址：香港太古城道18號太古城中心3樓314號舖

炭燒大頭蝦配串燒安格斯牛柳粒伴濱海（資料圖片）

【7】安南越南餐廳

不喜歡泰菜還有越南菜可選，安南越南餐廳的情人節套餐也相當吸引！先來個小食拼盤，安南春卷、炭燒豬肉粉卷、鮮蝦柚子沙律等經典越南小食都有齊，然後有法式海龍皇湯，再來主菜炭燒大頭蝦配串燒安格斯牛柳粒伴濱海，最後的甜品也來個拼盤，一次過品嚐椰汁紫糯米、西米斑蘭糕和椰子雪糕，滿足女人的甜品胃。此外，餐廳在2月13及14日晚上六時半至九時半設有Photo Booth，情侶們也可以打個卡，留個紀念。

價錢：$668(2人)

電話：28662803

地址：九龍塘達之路80號又一城L1-20號舖

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