【首爾追星】8間韓星做老闆餐廳　情調Cafe　日式料理　台式小吃

唱而優則演，現在的韓星更多了一項，就是開餐廳。 小至Café，大至連鎖拉麵店，任何菜色都有所涉及，反正來到韓國不少得吃，不如親身支持Oppa的店，更可能會遇上他呢。

【1】李鍾碩：89 Mansion

（網上圖片）

李鍾碩不只是投資金錢

開「89 mansion」，

亦投資很多心血和時間，

有看他Instagram的粉絲就知道，

「89 mansion」不少牆上畫

都是他親手畫，

而且偶爾會看到他沖咖啡，

想喝到Oppa為你沖的咖啡，

一定要來潮聖。

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89 mansion

首爾市江南區狎鷗亭路4街 25

營業時間：11:00-21:30

【2】趙權：Midnight in Seoul

（網上圖片）

不論你喜不喜歡趙權，

都一定要拜訪這間

充滿粉紅色的店，

而且他不是單純喝咖啡，吃蛋糕，

「Midnight in Seoul」的甜品

可以選擇過10款早餐粟米片，

再配上牛奶，蛋糕或者乳酪等。

不少粉絲都曾看到趙權上班，

而且防彈少年團成員都有來支持。

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Midnight in Seoul

首爾江南區論峴洞 63-16 地下

營業時間：10:00 – 22:00

【3】劉亞仁：Studio Concrete

（網上圖片）

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劉亞仁是Studio Concrete的創意總監，

因為Studio Concret除了是café，

亦是一間藝術工作室，

不少知名的畫展

都會在此舉辦，

更是免費進場。

Studio Concret樓高2層，

1樓有點咖啡的地方，

其他樓層都是自由進出，

而且有不少露天位置，

打卡一流。

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Studio Concrete

首爾市龍山區漢南大路162號

營業時間：11:00- 21:00

【4】金在中：Café J Holic

（網上圖片）

金在中的Café除了飲料，

都有不少甜點，

亦有自製馬卡龍。

Café位於江南三成洞，

明顯針對地區的上班族，

以遊韓來說

不是一個方便的地方，

而且Café入沒有舖天蓋地的海報、

專輯、簽名，

在中明顯想低調處理，

不過仍有不少粉絲

間中看到他出現。

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Café J Holic

首爾市江南區三成洞109-16號SCINCO大廈一層

營業時間：08:00 – 22:00

【5】防彈少年團Jin：Otsu Seiromushi

（Diapatch圖片）

防彈少年團成員Jin

和親哥哥合開了日式餐廳，

主打蒸籠料理，

招牌菜是「세이로무시」

（W59,000 2-3人份 約$414）

在扁柏木頭做成的蒸籠裡，

放入濟州豬肉、牛胸肉、牛里肌，

以及18種蔬菜，

蒸熟後沾上醬料，

務求吃出食材鮮味。

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Otsu Seiromushi

首爾松坡區百濟古墳路45路30

營業時間：17:00- 00:00，週二公休

【6】勝利：Aori神隱日式拉麵

（網上圖片）

大家都知道BigBang的勝利

已有好幾盤生意在手，

其中就是「Aori神隱日式拉麵」，

全韓國已有43間分店，

甚至日本、上海、

越南、馬來西亞都有分店。

裝潢上有點像「一蘭」，

每位食客都有個人空間，

食中韓國漸漸流行的

「一人吃飯」潮流。

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Aori神隱日式拉麵（弘大店）

首爾麻浦區臥牛山路76號

營業時間：11:30- 22:00

【7】Henry：小站 Xiao Zhan

（網上圖片）

Henry母親是台灣屏東人，

是半個台灣人，

他開設的台灣菜亦比較簡單，

基本的鹽酥雞、

滷肉飯、小籠包等等。

鹽酥雞（W7,000 約$49）

不會吃到油膩味，

而且配送的醬汁帶微辣，

十分開胃，

不過以台菜來說，

價錢偏高，

但不少曾到訪的粉絲

都看到Henry，

算是值回票價了。

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Xiao Zhan 小站

首爾江南區新沙洞657-22

營業時間：11:30- 13:30，16:30- 21:00

【8】HAHA：401 Restaurant

（網上截圖）

401Restaurant位於弘大商圈，

菜單貼心地附上中英文，

雖然位於旺區，

又是明星店，

但價錢親民，

一份厚厚的五花腩

只需W15,000（約$105），

質素不俗，

而他們家的冷麵（W4,000 約$28）

是必點之算，

熱騰騰的烤肉

配上一口冰涼，

酸甜的冷麵~~

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401Restaurant

首爾麻浦區西橋洞395-17

營業時間：星期日至四 16:00- 02:00，星期五六 16:00- 04:00

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