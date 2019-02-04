【首爾追星】8間韓星做老闆餐廳　情調Cafe　日式料理　台式小吃

唱而優則演，現在的韓星更多了一項，就是開餐廳。
小至Café，大至連鎖拉麵店，任何菜色都有所涉及，反正來到韓國不少得吃，不如親身支持Oppa的店，更可能會遇上他呢。
【1】李鍾碩：89 Mansion
（網上圖片）
李鍾碩不只是投資金錢
開「89 mansion」，
亦投資很多心血和時間，
有看他Instagram的粉絲就知道，
「89 mansion」不少牆上畫
都是他親手畫，
而且偶爾會看到他沖咖啡，
想喝到Oppa為你沖的咖啡，
一定要來潮聖。
89 mansion
首爾市江南區狎鷗亭路4街 25
營業時間：11:00-21:30
【2】趙權：Midnight in Seoul
（網上圖片）
不論你喜不喜歡趙權，
都一定要拜訪這間
充滿粉紅色的店，
而且他不是單純喝咖啡，吃蛋糕，
「Midnight in Seoul」的甜品
可以選擇過10款早餐粟米片，
再配上牛奶，蛋糕或者乳酪等。
不少粉絲都曾看到趙權上班，
而且防彈少年團成員都有來支持。
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Midnight in Seoul
首爾江南區論峴洞 63-16 地下
營業時間：10:00 – 22:00
【3】劉亞仁：Studio Concrete
（網上圖片）
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劉亞仁是Studio Concrete的創意總監，
因為Studio Concret除了是café，
亦是一間藝術工作室，
不少知名的畫展
都會在此舉辦，
更是免費進場。
Studio Concret樓高2層，
1樓有點咖啡的地方，
其他樓層都是自由進出，
而且有不少露天位置，
打卡一流。
Studio Concrete
首爾市龍山區漢南大路162號
營業時間：11:00- 21:00
【4】金在中：Café J Holic
（網上圖片）
金在中的Café除了飲料，
都有不少甜點，
亦有自製馬卡龍。
Café位於江南三成洞，
明顯針對地區的上班族，
以遊韓來說
不是一個方便的地方，
而且Café入沒有舖天蓋地的海報、
專輯、簽名，
在中明顯想低調處理，
不過仍有不少粉絲
間中看到他出現。
Café J Holic
首爾市江南區三成洞109-16號SCINCO大廈一層
營業時間：08:00 – 22:00
【5】防彈少年團Jin：Otsu Seiromushi
（Diapatch圖片）
防彈少年團成員Jin
和親哥哥合開了日式餐廳，
主打蒸籠料理，
招牌菜是「세이로무시」
（W59,000 2-3人份 約$414）
在扁柏木頭做成的蒸籠裡，
放入濟州豬肉、牛胸肉、牛里肌，
以及18種蔬菜，
蒸熟後沾上醬料，
務求吃出食材鮮味。
Otsu Seiromushi
首爾松坡區百濟古墳路45路30
營業時間：17:00- 00:00，週二公休
【6】勝利：Aori神隱日式拉麵
（網上圖片）
大家都知道BigBang的勝利
已有好幾盤生意在手，
其中就是「Aori神隱日式拉麵」，
全韓國已有43間分店，
甚至日本、上海、
越南、馬來西亞都有分店。
裝潢上有點像「一蘭」，
每位食客都有個人空間，
食中韓國漸漸流行的
「一人吃飯」潮流。
Aori神隱日式拉麵（弘大店）
首爾麻浦區臥牛山路76號
營業時間：11:30- 22:00
【7】Henry：小站 Xiao Zhan
（網上圖片）
Henry母親是台灣屏東人，
是半個台灣人，
他開設的台灣菜亦比較簡單，
基本的鹽酥雞、
滷肉飯、小籠包等等。
鹽酥雞（W7,000 約$49）
不會吃到油膩味，
而且配送的醬汁帶微辣，
十分開胃，
不過以台菜來說，
價錢偏高，
但不少曾到訪的粉絲
都看到Henry，
算是值回票價了。
Xiao Zhan 小站
首爾江南區新沙洞657-22
營業時間：11:30- 13:30，16:30- 21:00
【8】HAHA：401 Restaurant
（網上截圖）
401Restaurant位於弘大商圈，
菜單貼心地附上中英文，
雖然位於旺區，
又是明星店，
但價錢親民，
一份厚厚的五花腩
只需W15,000（約$105），
質素不俗，
而他們家的冷麵（W4,000 約$28）
是必點之算，
熱騰騰的烤肉
配上一口冰涼，
酸甜的冷麵~~
401Restaurant
首爾麻浦區西橋洞395-17
營業時間：星期日至四 16:00- 02:00，星期五六 16:00- 04:00
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