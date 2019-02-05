新女團Cherry Bullet再有台灣人出道　盤點8位進軍韓流台灣Idol

1月21 FNC娛樂推出10人女子組合「Cherry Bullet」，其中有一位年僅15歲的台灣少女Lin Lin，令人不禁想起最近韓國偶像中，多了不少台灣人。
除了近年大家都知道的子瑜和賴冠霖，還有哪6位？
【1】Cherry Bullet- Lin Lin
（網上圖片）
Lin Lin原名黃姿婷，
只有15歲，眼大臉尖，
不少台灣網民都看好她，
希望她成為下一個子瑜，
可是Lin Lin在新歌《Q&A》裡
沒有獨唱，
而且在舞台上都不多鏡頭，
希望之後的活動
能讓她發揮更多。
【2】GWSN公園少女- SoSo
（網上圖片）
其實在去年9月，
Kiwi Media Group推出的
7人女子組合「公園少女」中，
亦有一位17歲台灣女生SoSo（王靖儀），
更是組合的形象擔當。
不過出道宣傳不多，
一開始並沒有成功製造話題，
希望下一次宣傳期
有更多人認識她們。
【3】(G)I-DLE- 葉舒華
（網上圖片）
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去年5月則有「怪物新人」(G)I-DLE，
當中有來自桃園的葉舒華，
是團內的忙內，
及門面擔當。
舒華甫出道，
就令韓國網民眼前一亮，
更說：
「台灣的孩子就是長得這麼漂亮嗎？」
【4】Twice - 周子瑜
（網上圖片）
「漂亮的台灣孩子」佼佼者
非周子瑜莫屬，
2018年最球最美排行，
周子瑜就佔了第2名，
出道至今人氣一直高企，
最美Idol的地位從未動搖。
【5】賴冠霖
（網上圖片）
男版「漂亮的台灣孩子」
應該是前Wanna One成員賴冠霖，
來自新北市，當時只有16歲的他，
就參加競爭超大的選秀節目。
雖然外表稚嫩，
在隊長又擔任忙內，
但隨着時間流逝，
賴冠霖形象愈來愈有男人味，
令人忍不住叫他一聲Oppa。
【6】GOT 7- Mark
（網上圖片）
五官精緻的GOT7 Mark，
不查清楚都不敢相信他是亞洲人。
Mark本名是段宜恩，
爸爸媽媽均為台灣人，
但一直在國外長大，
雖然父母有要求他在
家裡說中文，
但整體來說仍不太流利。
【7】Henry 劉憲華
（網上圖片）
前SUPER JUNIOR-M成員
Henry（劉憲華）擁有多國成長背景，
其中Henry的母親是台灣屏東人。
因為在加拿大出生，
Henry的英語非常流利，
亦會說廣東話、中文、
法文、日文等等。
雖然Henry長時間都在
加拿大和韓國生活，
不過他都不忘台灣，
最近更在江南區開了台吃店。
【8】F(X) - Amber
（網上圖片）
除了Henry，
F(X) 的Amber都是台灣idol的「始祖」。
本名劉逸雲，
父母均為台南人，
所以在組合裡亦會
擔當起翻譯的工作，
有時中國籍成員Victoria
有語言上的問題時，
Amber就會夾在
Krystal和Victoria中間，
解釋詞意。
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