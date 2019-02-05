新女團Cherry Bullet再有台灣人出道　盤點8位進軍韓流台灣Idol

1月21 FNC娛樂推出10人女子組合「Cherry Bullet」，其中有一位年僅15歲的台灣少女Lin Lin，令人不禁想起最近韓國偶像中，多了不少台灣人。 除了近年大家都知道的子瑜和賴冠霖，還有哪6位？

【1】Cherry Bullet- Lin Lin

（網上圖片）

Lin Lin原名黃姿婷，

只有15歲，眼大臉尖，

不少台灣網民都看好她，

希望她成為下一個子瑜，

可是Lin Lin在新歌《Q&A》裡

沒有獨唱，

而且在舞台上都不多鏡頭，

希望之後的活動

能讓她發揮更多。

【2】GWSN公園少女- SoSo

（網上圖片）

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其實在去年9月，

Kiwi Media Group推出的

7人女子組合「公園少女」中，

亦有一位17歲台灣女生SoSo（王靖儀），

更是組合的形象擔當。

不過出道宣傳不多，

一開始並沒有成功製造話題，

希望下一次宣傳期

有更多人認識她們。

【3】(G)I-DLE- 葉舒華

（網上圖片）

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去年5月則有「怪物新人」(G)I-DLE，

當中有來自桃園的葉舒華，

是團內的忙內，

及門面擔當。

舒華甫出道，

就令韓國網民眼前一亮，

更說：

「台灣的孩子就是長得這麼漂亮嗎？」

【4】Twice - 周子瑜

（網上圖片）

「漂亮的台灣孩子」佼佼者

非周子瑜莫屬，

2018年最球最美排行，

周子瑜就佔了第2名，

出道至今人氣一直高企，

最美Idol的地位從未動搖。

【5】賴冠霖

（網上圖片）

男版「漂亮的台灣孩子」

應該是前Wanna One成員賴冠霖，

來自新北市，當時只有16歲的他，

就參加競爭超大的選秀節目。

雖然外表稚嫩，

在隊長又擔任忙內，

但隨着時間流逝，

賴冠霖形象愈來愈有男人味，

令人忍不住叫他一聲Oppa。

【6】GOT 7- Mark

（網上圖片）

五官精緻的GOT7 Mark，

不查清楚都不敢相信他是亞洲人。

Mark本名是段宜恩，

爸爸媽媽均為台灣人，

但一直在國外長大，

雖然父母有要求他在

家裡說中文，

但整體來說仍不太流利。

【7】Henry 劉憲華

（網上圖片）

前SUPER JUNIOR-M成員

Henry（劉憲華）擁有多國成長背景，

其中Henry的母親是台灣屏東人。

因為在加拿大出生，

Henry的英語非常流利，

亦會說廣東話、中文、

法文、日文等等。

雖然Henry長時間都在

加拿大和韓國生活，

不過他都不忘台灣，

最近更在江南區開了台吃店。

【8】F(X) - Amber

（網上圖片）

除了Henry，

F(X) 的Amber都是台灣idol的「始祖」。

本名劉逸雲，

父母均為台南人，

所以在組合裡亦會

擔當起翻譯的工作，

有時中國籍成員Victoria

有語言上的問題時，

Amber就會夾在

Krystal和Victoria中間，

解釋詞意。

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