NETFLIX首部韓劇《李屍朝鮮》熱播　盤點11套韓國高收災難電影

NETFLIX首部韓劇《李屍朝鮮》日前終於播出了！除了《李屍朝鮮》之外，其實韓國還有多套災難片值得一看！大家可以趁新年馬拉松式地看呢！

李屍朝鮮、屍殺列車

【1】李屍朝鮮



NETFLIX首部韓劇《李屍朝鮮》

雖然只是剛剛開播，

但已經獲得一致好評。

故事講述朱智勳飾演王世子

為了尋出父皇死的真相而尋找

當時負責醫治的醫官，

繼而揭發出一種人死而復生、

更變得愛吃人的病毒。

雖然故事只得6集，

但作家透露會開拍第二季。

李屍朝鮮

【2】PANDORA



這套戲並不是港女最愛的手鏈，

而是講述韓國發生強烈地震後，

核電廠漏電及爆炸，

引起全國人民恐慌。

正當政府設法隱藏事實的時候，

一班工人為了救全國的人，

奮不顧身犧牲自己的故事。

劇情緊張，

同時亦十分悲痛。

PANDORA

【3】TUNNEL



故事講述一名工作忙碌的男子，

終於可以放假回家。

他駕車經過一條剛剛建好不久隧道時，

隧道突然崩塌，

男子雖然大難不死 ，

但被困於隊道內超過一個月

也遲遲沒有人救。

故事亦揭發出政府的無能和醜惡的人性。

TUNNEL

【4】屍殺列車



韓國最出名的災難片非這套戲莫屬。

故事講述一名感染了屍變病毒的女子

登上一列由首爾開往釜山的火車後，

把病毒迅速傳開的故事。

期間不少人為了令自己安全，

不肯讓沒有感染的乘客進入安全空間，

再次體現出人性醜惡的一面。

故事最後男主角孔劉亦不幸感染，

為了心愛的女兒，

他在完全變成喪屍之前跳車自殺，

場面十分悲傷。

屍殺列車

【5】D-Day



這套是一部災難題材的電視劇，

講述首爾發生史上最強的地震，

整個城市陷入癱瘓後，

一班醫生四出救人的故事。

當中亦不乏醫院內權力鬥爭的問題，

是韓國少數以災難為題材的電視劇。

D-Day

【6】流感



大家還記得2003年的SARS嗎？

雖然流感是一種很容易痊癒的病，

但就像SARS一樣，

一旦變種就會變成一種十分可怕的病了。

這套戲講述一班東南亞人偷渡到韓國，

其中一人不斷咳嗽，

到達韓國時，

卻發現除了一名泰國人之外，

那班人全部都死掉 ，

病毒更不停四散至不可收拾的地步。

流感

【7】恐怖直播

此戲講述一名「過氣」的主播

在主持電台節目的時候，

接到一名奇怪聽眾的來電，

指自己將會炸掉漢江大橋。

電視台為了獨家直播這段新聞。

竟然選擇不報警 ，

而要主播繼續與聽眾對話。

雖然大家一直都以為只是惡意電話，

但最後大橋居然真的被炸毀。

恐怖直播

【8】火海108



故事改編自美國的電影，

講述一幢在首爾新落成的108層大廈

在平安夜發生一場大火，

甚至出現倒塌的危機，

裡面人荒忙逃生的故事。

期間故事亦反映出人性的醜惡，

最後負責救人的大廈工作人員犧牲。

雖然故事的原著為美國電影，

但此戲亦加入了不少韓國的特色。

火海108

【9】鐵線蟲入侵

鐵線蟲原本只是會寄生

在動物體內的寄生蟲，

但在韓國卻爆出

鐵線蟲寄生在人體內的病毒。

病發前的病徵都是非常口渴，

最後失控跳進水內死掉。

男主角工作藥廠曾推出一種殺蟲劑成為此病的唯一解藥，

事後被爆出通通都是

藥廠為了利益而策劃的陰謀。

鐵線蟲入侵

【10】海雲臺



《海雲臺》可說是韓國

首部與天災有關的電影。

故事發生在釜山的渡假聖地海雲臺，

當時正值災災夏日，

很多人在海雲臺的沙灘消暑，

誰知無情的海嘯突然來襲，

令多人喪失生命。

海雲臺

【11】韓流怪嚇



《韓流怪嚇》是韓國首部災難電影。

2006年7月於韓國上映時，

破了當時最高的票房紀錄。

講述一隻超可怕的生物，

某一天突然出現在漢江，

當時男主角的女兒更不慎被怪物捲走，

在營救的過程中，

不少人喪失了生命。

韓政府打算用生化武器消滅牠，

但這樣女孩便會一同被消滅，

為了阻止政府不少人也站出來響應。

韓流怪嚇

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