【農曆新年】親戚上門前　7樣高危物品要收好　免遭頑童摧殘

新年少不免有人上來拜年，又要上演跟小頑童的攻防戰，《開罐》為你盤點8種家中的高危物品，記得好好保護！

新年拜年時

三姑六婆自然令人非常頭癢

不過她們充其量只會令你心裡難受

忍一忍就過去了

口才好的更可以反駁一下

比起三姑六婆更可怕的

就是隨她們而來小頑童

一個不留神分分鐘寸草不生

為免悲劇再次上演

《開罐》為你盤點8種家中的高危物品

記得做好防禦工事！

新年當然要將心愛的物品好好收起，免遭屁孩毒手。（網絡圖片）

【1.模型/Figure】

災難過後，屍橫遍野。（網上圖片）

每一年首當其衝的重災區

由初一至初七都會有源源不絕的悲報

花費大量心機精心砌好的模型

可以在一秒間令被完全摧毀

好彩的可以留一條全屍

不好運的話少了哪怕一個部件

整個模型就廢了

因此一定要鎖好或者提早收好

免得後悔

【2.化妝品】

金生一定不願意看到自己珍愛的化妝品被糟蹋。（Getty Image）

如果模型是男生的心肝寶貝

那麼化妝品就是就是女生的命根

化妝品可以說是比高達模型更脆弱的存在

好彩的話模型可以再砌過

一些化妝品/護膚品沒了就是沒了

有時候自己都捨不得用的

看到被頑童們亂塗亂用

怒氣值一秒爆表

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【3.電子產品】

史上最易弄丟的電子儀器之一。（網絡圖片）

高科技產物不是個個都識得用

特別是對於頑童來說

有MON的東西就是可以用來打機

而外型有點酷炫而又不知道用途的

把玩一下就丟到一二旁

就是這一丟

把無線耳筒啊、apple pencil等等

都不知丟到哪了

而且他們亂開機亂下載

把介面弄得一塌胡塗

想想都頭疼

【4.遊戲機】

一部遊戲機真的不便宜，被弄壞的話可是會非常肉痛的。（網絡圖片）

情況有點像上面的電子儀器

不過這次他們的目的就更明確

要知道我們玩的遊戲不太合適他們玩

但他們又喊著要玩

而且看他們粗暴地對待手制

說不心痛是假的

不過這個比較易處理

用些次貨、cheap一點的就可以了

【5.飾物】

一組組的小飾物，如果遺失了其中一隻的話，會心疼到不得了。（Getty Image）

除了化妝品化外

小飾物亦是頑童們的目標之一

他們會拿來把玩、試戴、然後丟下

基本上貴重的首飾平時已經好好收藏

倒不是在高危範圍

不過要知道

很難才遇上一件自己喜歡的飾物

買下來時的喜悅

平時經常佩載的熟悉感

你們之間的種種感情

很可能在你不經意間

就被小頑童丟到不知哪裡去了

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【6.動漫周邊】

精心佈置的周邊擺設一旦被打亂，就要花費大量心機「重建」。（網絡圖片）

周邊象徵的是對作品的愛

可以是figure、畫冊、鎖匙扣、海報等

是你嘔心瀝血費盡心思

才收集齊一整套的周邊

有些更是限量版、絕版

你願意你的一套

少了一個嗎

你願意多年來的藏品

被一個小頑童毀於一旦嗎

你願意你的愛

被他們無情地踐踏嗎

愛惜你的周邊

讓它們遠離頑童

【7.寵物】

大家要好好照顧家中的寵物，別讓牠們受驚。（Getty Image）

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有養寵物的朋友注意了

不少寵物都很難適應大量的陌生人

如果這個時間頑童還要去搞他們的話

就一定要嚴肅阻止

不少頑童都不知輕重

如果時貓狗等比較中型、大型的身動物

牠們也許可以避一避風頭

如果是小老鼠、倉鼠

甚至是雀鳥、烏龜等就要更加小心了

最好劃定一個範圍

避免他們接觸

祝大家（和你的珍藏）新一年平平安安

過個好年～

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