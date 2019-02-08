【新年解悶之選】盤點8個經典PC Game　模擬人生、叮噹大富翁

新年除了去拜年逗利是，就是留在家吃糕同發霉。雖然現在每人都電話不離手，但小時候最大娛樂就是電腦。與親戚們玩PC Game，已經可以捱到一個下午。以下8個超經典PC Game，你又玩過多少個？

【1】《模擬人生》系列

《模擬人生》系列簡直是PC Game界經典之作，遊戲向來都非常受歡迎。它最吸引的地方就是「貼地」及自由度極高。除了樣貌、選衣衫，和下單叫他做事，這些最基本和正常的玩法之外。最好玩都相信莫過於暗黑玩法，甚麼戀人變兄妹、戴綠帽、活生生餓死、放人入泳池又拆掉條梯。看來都市人的生活壓力都真的挺大的…...

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【2】Pizza Hut遊戲光碟

這個光碟可說是「限定」，因為只有吃兒童餐才會贈送的一個小禮物。雖然是贈品，但它裡面的內容一點都不馬虎。其中一個遊戲是速遞Pizza，玩法只是瘋狂按空白鍵。有網民稱當時電腦及上網仍未普及，這類光碟型的遊戲已經是一個很好的娛樂－「以前細個日日玩但係都冇爆過機」。

【3】富甲天下

大富翁玩得多，但以「三國」為主題的富甲天下你又有沒有玩過？它最特別的地方就是加入了作戰的元素：地圖中的土地需要攻打及交戰才可取得。難怪不少網民都指「宜家都仲玩緊」。

【4】叮噹大富翁

多啦A夢一定是所有小朋友的童年回憶。而這個《叮噹大富翁》亦是其中一個非常經典的PC Game。除了玩主線大富翁之外，它入面的8個小遊戲才是重點。舉旗仔、包剪揼、接豆沙包等等，再加上保全叔的聲音，真的是陪著我們成長的童年回憶。

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【5】夢幻西餐廳

不知道大家是否記得Restaurant City這個facebook小遊戲。當時風靡了很多的年輕人。事實上它的形式也是模仿多年前的PC Game－「夢幻西餐廳」。雖然它的畫面一點都不華麗，但勝在操作簡單，更是當時為數不多主打女性市場的經營類遊戲。

【6】Theme Park

主題公園絕對是大家心目中的夢幻地方，而「Theme Park」系列更是能讓你體驗經營主題公園的難處。建造過山車、餐廳、遊樂設施、招聘等全部都要自己包辦。經營得不好更會虧損，樂園亦會因此而關閉，絕對不是一個簡單的遊戲！

【7】杏林也瘋狂

除了經營餐廳、主題公園等，你亦可以選擇經營醫院。與其他經營類遊戲一樣，它亦是要規劃醫院的設計和設施。但這個遊戲的最大特色，就是要替病人醫治不同類型的「奇難雜症」，搞笑度十足。

【8】美少女夢工場

與以上的經營類遊戲不同，「美少女夢工場」是一個養成遊戲。玩家需自由地培育遊戲中的女孩成長，例如教導她們武藝及學問，以獲得更高的能力，更有不同的結局選擇。