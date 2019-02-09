裝無辜、心機婊　盤點6個動漫綠茶婊女角　Melody、靜香

臨近情人節，除了要想想如何跟心愛的人慶祝之外，亦要小心提防男友身邊的女性朋友（綠茶婊）。她們不止日常生活中出現，連在動漫界都老是常出現。以下6個動漫中著名綠茶婊女角，你又認不認同？

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【1】《奇幻魔法Melody》 Melody

Melody相信是很多女生們小時候最愛的Sanrio系列卡通人物之一，粉紅色的耳朵再加上可愛甜美的樣貌，說著：「XX先生，唔該你啊！」簡直是直中少女心。但現在回想起來，在《奇幻魔法Melody》中的她簡直是綠茶婊中的典型：歪著頭說一句「唔該你啊」就成功令一眾兵仔為她做牛做馬，是卡通界中的「觀音娘娘」。根據網上記綠的《可羅米筆記》，另外她對Kuromi做的「好事」更是多不勝數。正所謂臭味相投，根據小編同事非正式統計，9成喜歡Melody的女生都是…

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【2】 唱K小魚仙 米兒

說到唱K小魚仙，不少人都只會想起三位主角。但事實上故事中仍有一個不得不提的綠茶婊，就是天城米兒。雖然她是後期才出現的角色，但在小編仍非常印象深刻。因為在海斗失去回憶的時候，米兒借此「佔便宜」將他據為己有，更單方面地將露西亞視為破壞他們感情的第三者，但事實上她才是那個第三者。即使海斗已恢復記憶，但仍死纏難打，絕對是綠茶婊界的名人物。

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【3】我們這一家 春山吹雪

《我們這一家》是一個老少咸宜的日常系動畫。即使如此，綠茶婊仍會出現在大家的日常生活中，阿柑的同學－春山吹雪就是其中一個。Dcard曾經有網民指出，她個性做作又喜歡裝無辜，是日常生活經常都會遇到的婊子。其中一個事例就是，她覺得阿柑的筆很可愛所以拜託她幫忙買筆，誰知第二天人家替她買好的時候，春山自己又買了。小編認為雖然她說不上是一個「綠茶婊」，但放在日常生活中，絕對是討厭的人！

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【4】多啦A夢 靜香

當你在上網搜尋「靜香」，其中一個搜尋結果一定是「靜香 八婆」或「靜香 婊」。不論是香港、台灣還是大陸的網民，都共同認為大雄的女神靜香，是一個徹頭徹尾的「綠茶婊」。首先她身邊的朋友有9成都是男生，而剩下的1成女生都是比她長得醜。第二這些男性朋友都不全是朋友，因為每位都有其功用：大雄是兵、胖虎是保鏢、小夫負責付錢、出木杉則解決功課，而多啦A夢更是解決所有難題。看到這裡，真的不得不說一句靜香毀童年…

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【5】School Days 西園寺世界

作為病嬌系的名動畫，School Days不僅有史上最渣的男主角伊藤誠，更有綠茶婊女主西園寺世界。在對伊藤誠抱有好感的同時卻又撮合他和言葉，更在他們感情穩定後又突然摻一腳，在感情不穩時則用肉體勾引他。如果她一早就表白，就不會發生之後的種種事件了…

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【6】魔界女王候補生 芭莉娜

芭莉娜又是一個網民稱為婊界代表的人物，他們認為她是個想太多的自閉女。而最後走上「黑化」的道路後，更是變了一個完完全全的反派。不過仍有不少網民替她平反，指桑高娜才是受到眾人的偏袒，令芭莉娜覺得被背叛，變成黑化的路線。