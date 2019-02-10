前度是最可怕生物？　6個踩界行為令你火滾　單獨出街、去旅行

「前度是最可怕的生物」，這句相信有拍拖的你都會非常有同感。畢竟他們與自己一樣都曾經相愛，更經歷過不同的事。不過最令人討厭的，可是前度於分手的各種踩界行為，以下6個你又有共鳴嗎？

（《來自星星的你》劇照）

【1】FB IG互動

正所謂「再見不是朋友」，

但前度們對於這個定理「一概無視」。

即使已經分了手好一段時間，

仍不時在facebook及IG上互動，

實行「你like吓我我又覆吓你story」。

即使表面說著不在意，

但心中的怒火只有自己知…

（《復仇筆記》劇照）

【2】Keep住WhatsApp

當自己的伴侶與前度仍保持著良好的關係，

我就真係恭喜你了。

因為有不少網民都曾指，

前度會周不時趁機與他聯絡，

更會用著千萬個藉口去找他。

更有人指他們天天都有Whatsapp，

「同之前拍拖冇分別」

如果說出口對方又可能嫌自己小器。

（《太陽的後裔》劇照）

【3】 單獨出街食飯

很多時候，前度與男/女朋友都會有共同的圈子。

一大班人出外聚會和吃飯在所難免，

只要不是單獨出去都是能夠接受的。

如果是單獨出街食飯睇戲，

真的很想跟前度說：

可唔可以唔好再搞我男朋友！

（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

【4】嗌交愛情顧問

男女朋友拍拖，

吵鬧一定會發生。

只要處理得好和互相體諒，

很快就能夠和好如初。

最怕那些太過「好心」的前度，

扮著戀愛顧問幫人解決問題，

事實上就是在加鹽加醋，

試圖離間彼此的關係。

（《我的新野蠻女友》劇照）

【5】父母開係良好

當男/女朋友前一段關係維持了很長的時間，

一定會試過互相見家長。

有些甚至會分開了都一直維持著良好關係，

有時真的會令現任感到尷尬…

（《The Package》劇照）

【6】一齊去旅行

這可說是前度「踩界」的LV. 999，

於網上一搜尋很容易就可以找到

「男朋友要同ex去一個月旅行」、

「女朋友同frd去旅行 有ex」

等等不同類型的「護眼post」。

即使是一大群人去旅行，

兩個人都仍可能會有單獨相處的時候，

難怪會令在香港的對方胡思亂想。