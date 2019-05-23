【校園街拍】理大古著女生Hanna旅行買舊物　心頭好可遇不可求

香港理工大學紡織及服裝學系四年級生Hanna以蓄絲和波紋襯出華麗的少女感，多層次配搭顯現細膩心思。 「能夠遇上獨一無二，而你又很喜歡的東西，是一種緣份。」旅行遇上心愛的單品，每次戴上它便憶起遊玩時的經歷。

Hanna每天出門身上定有至少一樣古著單品。（吳嘉俊攝）

今日造型

Hanna受訪當日身穿媽媽送贈的蕾絲白色打底，搭配購自Bershka的基本款白色襯衣，外面一件COS的襯衣，下身淡灰色的波紋長裙則購自淘寶。Hanna熱愛古著，Dior手袋和外國購入的手錶均是古著單品。

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母親家傳襯衣 不介意穿「二手貨」

當大部份人都認為穿二手衣物是寒酸的表現，Hanna卻不而為然。別人用得愈久，代表單品愈有歷史。「媽媽喜歡把以前穿過，但現在不合身的衣服送給我。也許在當時的潮流中，這些衣服平平無奇，但我覺得真的很漂亮。」她笑言，喜歡古著沒有因由，只是看起來特別有「味道」和與別不同。

古著如紀念品 睹物思人

去年，她與同學參加遊學團，在法國的舊物市集買下正戴著的古董錶。雖然它破舊得無法運行，她毫不猶豫便買回家。幸好，回港後古董錶成功被修理好。每次戴起這個手錶，她便會憶起跟朋友旅行的快樂時光。古著對她而言不只是時尚，更是承載回憶的紀念品。

手飾購自不同地方，包括淘寶和Carousell，而手錶則是去法國旅行時買入。（吳嘉俊攝）

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買古著講緣份 可遇不可求

明明手錶壞了，Hanna依然買下它，這一切皆因「緣份」兩字。「當你遇到一件獨一無二，而又很喜歡的東西，那是一種緣份。」平常逛街看到想買的產品，你也許可以回家考慮清楚。但古著你錯過了，回頭再買可能已經買不到一模一樣。即使你找到同款，說不定已經非常破舊。

古著的獨特性讓Hanna十分珍惜每件心頭好。（吳嘉俊攝）

尋寶需耐性 購買古著貼士

Hanna常光顧「美之時裝入口店」，店內貨物繁多，如果想找到「平、靚、正」的古著，便要花點時間和耐性在那裏尋寶。如果想選購高質素、有牌子的古著，她推薦大家去「Luddite 1811」挖寶。另外，她去外地旅行的時候也會事前做足功課，尋找賣古著的市集或店鋪。