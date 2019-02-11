明愛專上學院禁學生辦「邱比特」活動　「不想鼓吹同學談戀愛」

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會，希望舉辦「明愛邱比特」活動助同學出pool，但校方以「不想鼓吹同學談戀愛」為由，不審批活動，引起網民熱烈討論，直言學校是「明愛專上小學」。

大專生應否談戀愛？明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會「Fathom」，早前希望在情人節檔期舉辦「明愛邱比特」活動，但昨日（10日）凌晨在facebook專頁上公布，校方以「不想鼓吹同學談戀愛」為由，拒絕批准活動進行，引網民批評學校不如改名叫「明愛專上小學」、「明愛暗戀補習社」。

學生會的活動不獲批的公告全文。（明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會facebook截圖）

根據專頁1月29日的宣傳內容，「明愛邱比特」指在助同學在情人節前出pool，活動包括「匿名配對」，成功配對者，就可以玩後續活動「定情信物」，學生會會在本月11日至15日設立攝影站，供成功配對的參加者留倩影。

明愛邱比特的活動內容，但只在1月29日出了一個post就沒有下文。（明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會facebook）

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學生會在公告中表示，活動不獲學生事務處審批，主要原因有三個：

1. 活動名稱「明愛邱比特」的「邱比特」三字有鼓吹同學談戀愛的意思。

2. 當中的活動「匿名配對」只讓同學與一人配對，配對活動有鼓吹同學談戀愛的意思。

3. 活動「定情信物」因包含在「明愛邱比特」系列活動中，所以亦未能通過。

學生會引述校方指出，學校「不想鼓吹同學談戀愛，並認為若比校外教友得悉學生會舉辦此活動，會向學校投訴，影響學校聲譽。」

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港大邱比特亦有留言揶揄明愛校方。（明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會facebook截圖）

學生會亦就活動取消各同學致歉，而已填寫「匿名配對」網上參加表格同學的個人資料亦將會被銷毀。

學生會表示，「雖然曾多次向校方爭取，並曾多番修改活動名稱及內容等呈交，希望在不違背活動原意下供同學參加，可惜依然受到學生事務處及校方多番阻撓。」目前正與校方爭取延期舉辦「定情信物」活動，希望能增加同學參加校園活動的機會。

有教友對校方的處理非常不滿。（明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會facebook截圖）

事件引來大量網民迴響，留言批評學校，不如改名叫「明愛專上小學」、「明愛暗戀補習社」；亦有人揶揄校方「可能因為邱比特係希臘神，試下改名叫『明愛耶穌』可能比你搞」；亦有人引用《聖經》內容反駁：「創世紀第二章18節，上主天主說：『人單獨不好，我要給他造個與他相稱的助手。』； 24節『為此人應離開自己的父母，依附自己的妻子，二人成為一體。』。

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有自稱是舊生的網民留言，「不鼓吹戀愛咁大近視（大件事），呢間學校的膠層真係十年都未進步過喎。作為舊生的我表示遺憾。」；另一位網民亦留言指不意外：「唔出奇呀，當年讀fashion嗰陣，畀D校董話女裝晚裝design太暴露唔批添。」

《香港01》向明愛學生會查詢事件的最新發展，學生暫未有回覆。