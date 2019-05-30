【校園街拍】理大服裝設計系David　「寧闊勿窄」秉持個人風格

香港理工大學紡織及服裝學系四年級生David一身大地色系的工裝打扮，予人爽朗和時尚的感覺。 「打扮不是女生的專利。」雖然學科女多男少，他依然堅信穿搭是表達自己的一種形式，不分男女。

今日造型

David身穿Zara的高領內搭，外面的大地色外套則購自Levis；下身配搭Ｗorkware的工裝長褲和Nike球鞋。頭戴一頂千鳥格的鴨舌帽，即使沒有打理髮型也能快速出門。

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冬季必備樽領和各種大衣

David認為，冬季最值得投資的單品，非高領內搭和外套莫屬。高領內搭不但能夠保暖，而且可以拉長整個人比例，容易搭配各種領口的外套。而外套是全身造型中最著目的單品，所以購入各種材質和剪裁的外套如長身大衣、工裝短外套等，可以營造更多變化。

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穿搭乃表達自我 非女生專利

不少人仍然堅信「Your Face Your Fate」，人帥穿甚麼都好看，人醜毋謂「整色整水」。而且自古以來，打扮彷彿是女生的專利。David則認為大眾對男生的行為有太多既定想法，誰說男生一定要穿得隨便？只要你喜歡，甚麼樣的風格都可以去嘗試，穿搭只不過是表達自我的其中一個形式。

男生穿衣貼士：著衫寧闊勿窄

近年盛行闊身打扮，David的穿衣宗旨同樣是「寧闊勿窄」。他認為衣服剪裁對男生尤其重要，如果想營造陽剛氣息，不妨多穿寬鬆衣物，藉此讓自己看上去更魁梧。