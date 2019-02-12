【利是謊言】日本窮少女中頭獎1億　讓媽媽代為兌換下場超悲慘...

日本東京電視台節目《じっくり闻いタロウ》請來唱作歌手小林清美分享高中時中頭獎的經歷，沒想到背後竟藏著讓人哭笑不得的孝順故事...

小林清美曾於高中時中1億円頭獎。（節目截圖）

曾演唱經典動漫神曲《会いたくて》（十二生肖爆烈戰士片尾曲），43歲的唱作歌手 小林清美近日出席節目分享少時自己中頭獎的故事。



當年高中3年級的小林偶爾買了3張順號碼的彩卷，結果竟全中（頭獎前一個號碼及後一個號碼為「前賞」及「後賞」），獲合共獲1億円獎金。

小林買的3個順序號碼剛好囊括1等獎、前賞、後賞，獨中1億円獎金。（節目截圖）

二十多年前的1億円對小林來說是一筆天文數字，還少不更事的她突然中了巨額獎金，自然通知媽媽代為兌換...



結果悲劇就發生了！（點擊圖片或影片觀看）

+ 5 + 4 + 3

以媽媽這麼激烈的反應來看，極度懷疑獎金都被她當時的男友騙走了...



不過小林真的很豁達呢，1億飛走了都能當作孝順媽媽...



更多【今日日本】文章：

【得罪父母系列】日本瘋傳怪名「平平平平」 網民：父母故意的吧



日本女生流行穿爸爸舊衣 環保省錢復古不撞衫 還能增進父女感情



【女兒帶七旬男友見家長兼求婚 父親以淚相勸：愛並不是萬能...】