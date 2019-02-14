【欅坂46】拆解新單曲《黒い羊》MV　人群中唯一不一樣＝叛逆？

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撰文：七丸nanase

2015年8月至今的欅坂46，因為歌曲故事性強、舞台風格獨特，每次的單曲發佈都備受關注，當然這次也不例外。由《沉默的多數》開始，欅坂的諸多音樂作品都加入一些主題去建構自己的一套世界觀，而「維持自我」則是欅坂想帶出的一個最重要的價值觀。藉着所謂的「維持自我」，欅坂吸引了不少不論男女的青春世代（特別是日本的10－20代）成為粉絲。因為大家都有着相似的夢想、相似的煩惱、相似的擔憂，欅坂的歌曲正是一直圍繞着這些話題。

第8首單曲《黒い羊》將於二月尾發售。（網上圖片）

今年一月底宣佈受傷而暫時停止跳舞等相關表演活動的平手友梨奈，依舊是這單的Centre，亦是出道至今的不動Centre。看來這單的MV早在平手宣佈休養前已錄製。在音源釋出那天，平手的Solo獨白和她在歌曲中的聲線明顯突出，再加上今次的歌曲所帶來的訊息就只有平手能演繹，所以未宣佈舞蹈排位之前已不難猜出平手仍是C位。

《黒い羊》成員站位圖。（電視節目截圖）

睽違半年的新單曲，表題為《黒い羊》－亦即黒羊，或者有人會立即聯想到黑羊效應：一群人欺負一個人（黑羊、受害者），其他人（白羊、旁觀者）卻坐視不管的現象，就被稱為「黑羊效應」。在英文單詞來看，Black Sheep可以解作被大家排斥的外人、麻煩的人、被遺棄的人或古怪的人。看來平手就是那隻Black Sheep。但這隻黑羊並沒有接受欺凌、從眾，反而是堅持自我不從眾，不屈服於主流。

Black Sheep可以解作被大家排斥的外人、麻煩的人、被遺棄的人或古怪的人。（MV截圖）

+ 4 + 3 + 2

特別是這幾句歌詞：

白い羊なんて僕は絶対なりたくないんだ（我絕對不想成為那白羊）

そうなった瞬間に僕は僕じゃなくなってしまうよ（成為白羊的那個瞬間我就再也不是我了）

周りと違うそのことで誰かに迷惑かけたか（跟周遭有所不同到底給誰帶來麻煩了）

跟周遭有所不同到底給誰帶來麻煩了？（MV截圖）

MV是一鏡拍攝，每個成員都飾演不同角色不同故事。比較明顯看得出來的有校園欺凌、學生犯事被捕等等。而一開始的鏡頭拍攝着平手站在事故現場的遠處，有媒體跑去拍照。有人猜測平手可能早已自殺，那個事故現場就是自殺跳樓的現場，而且平手手上更拿着彼岸花。在日本，彼岸花代表着分離、死亡，花語是「悲傷回憶」，所以有人推測她早已死了。

MV開首的事故現場。（MV截圖）

+ 2

是真的一鏡到底，還是假拉長鏡，不懂太多攝影知識，無法講解太多在拍攝上的藝術元素。不過整體MV確實流暢，而不斷被擁抱又被推開的平手，臉上盡是表現出被緊緊揪住心臟，心痛得無法呼吸似的，確實牽動到觀眾的情緒。尤其是平手在歌曲那句：「全部僕のせいだ」（全都是我的錯），被嫌棄時就被大家推開，當有人需要他人伸出援手救助的人又要你去擁抱他，如此矛盾，或許就是青春的煩惱。

今次的作曲者身份尚未披露（維基百科寫着是秋元康只是作詞）。但跟據曲風、加入大量台詞和高密度的歌詞等做法來看，比較近似欅坂過去兩首歌曲的風格，分別是《エキセントリック》、《避雷針》，作曲同樣是ナスカ。旋律入屋，編曲完整度高，相信今次的8單是欅坂的另一高點。畢竟欅坂上年成員離合，上一單又未有造成過往的高度討論，勢頭甚至比妹妹團－日向坂46追上，加上平手的精神狀態、表演有氣無力、躲避鏡頭等表現，令人擔心。

從第4首單曲開始，平手的精神狀態一直令人擔心。（節目截圖）

相信今次的歌曲和MV已經成功引起了一定的討論，希望第8張單曲能成為欅坂再次登高峰的助力。每次欅坂的舞台都十分令人期待，要理解或欣賞欅坂的歌曲，不是只有MV就能完滿，還要看現場舞台。不過依平手的身體狀況來看，未必可以欣賞平手精彩的演出，只能找代理Centre暫時先跳着看了。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「欅坂46第8張單曲《黒い羊》－叛逆傷痛」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）