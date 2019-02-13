【童年回憶】8、90後一定識　8個昔日兒童節目主持　蓋世寶、孔褀

蓋世寶可說是近期最hit的人物，一提到她就想起兒童節目。無論你是幾多十後，都一定看過大台的兒童節目，以下的主持你又認得多少？

【1】蓋世寶

蓋世寶可是近期最hit的人，不同網站和論壇都有她的蹤影。有網民指除了網名－「蓋世寶_ _ _」之外，兒童節目算是她演藝人生中，其中一樣最成功的東西。因為Lulu姐姐和譚玉瑛姐姐一樣，她們整個人已經等於兒童節目。

（《放學ICU》截圖）

【2】唐韋琪

在云云兒歌歌手中，唐韋琪一定是最出名的。她和Purple姐姐（李紫昕）都是成功的專業的兒歌唱作歌手。這些歌你未必記得名字，但一聽就會知道，例如長腿叔叔、小司機Noddy等，首首都耳熟能詳，絕對是8、90後的童年回憶。

（影片截圖）

【3】張美妮

張美妮與蓋世寶一樣，是兒童節目的長青樹。在她們還是主持人的時候，猶如孖公仔一樣，都「老是常出現」。不過比起蓋世寶悲慘的星途，張美妮幸福得多。她自《至Net小人類》停播之後，已經沒有再做小朋友相關的節目，反而在戲劇和綜藝方面都有不錯的成績。

（《影片截圖）

【4】伍文生

相信這個名宇對於8、90後來說都不陌生，伍文生最令人印象深刻的，莫過於他在《閃電傳真機》所飾演的「吱吱鼠」真的是深入人心，每句說話都要在後面加上「吱吱」兩聲，令他成為小朋友最喜愛的角色之一。不過他現時已經從娛樂圈引退，開食店做老闆。

（資料圖片）

【5】羅貫峰

當你在網上搜索「羅貫峰」的時候，第一個結果一定是「羅貫峰 生田斗真」。與日本男星生田斗真有幾分相似的他，向來都是網民們的熱議對象。除了《大冬瓜》、《十兄弟》和生田斗真之外，他其實也是固定的兒童節目主持。

（資料圖片）

【6】李天翔

大名鼎鼎的「認字特警」，李天翔可說是不少小朋友心中的童年偶像：「我係認字唔認人嘅認字特警」，專捉小朋友錯字。雖然其後有不同人扮演過認字特警，但最令人印象深刻的都一定是他。

（影片截圖）

【7】孔褀

大台的兒童節目主持當中，除了不同「哥哥姐姐」主持，亦不乏小主持們。其中最有名氣的一定是孔褀。小時候每次一打開電視看兒童節目，都一定會看到她的出現。不過比起兒童節目，她最為人熟悉的都是「孔祺初試性感」，不時都被網民鞭屍。

（網上圖片）

+ 6 + 5 + 4

【8】吳綺珊

看名字同樣子都不認識？等等，聽完這首歌再說。吳綺珊都算是後期才加入的主持，不過名氣一點都不差，因為她最有名就是唱膠歌，就好像這首《麵麵麵》一樣。