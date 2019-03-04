吃多都不怕！　微胖女必看6招穿搭顯瘦技巧　視覺即減5kg

秋冬季大吃特吃，小肚腩、胖大腿通通現形？！陸續踏入春季，衣服不再臃腫，怎樣穿才能顯瘦一些？ 下面列舉6個微胖女的穿衣陷阱，以及如何避免胖上加胖的技巧，吃多了都不怕！

【1. ✘領口過高 ✓ V領/平領】

Joy稍微露出鎖骨後看上去更有骨感。（網上圖片）

雖然近年高領衣服大行其道，不過不是每個人都適合穿。微胖女生的脖子較有肉地，下巴圓潤，穿高領內搭會突顯脖子粗大，臉型更腫。想視覺上讓臉變小的話，避免穿領口過高的衣服，多穿V領和平領。

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【2. ✘全身寬鬆 ✓一窄一寬】

Mamamoo華莎可以說是梨型女生的代表！上窄下闊的穿搭（右）比全身寬鬆（左）視覺上瘦了許多。（網上圖片）

寬鬆剪裁的衣服同樣「蝦人著」，有些女生以為衣服鬆鬆的就能遮掩身材上的缺點，其實有機會讓整個身形更臃腫。如果想達到修飾身形的效果，最好先了解自己身形的優勢，選擇上闊下窄或者上窄下闊的穿法，這樣便做到「取長補短」的作用。

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【3. ✘貼身短褲 ✓A字裙】

貼身短褲和A字裙的效果相差非常遠！（網上圖片）

梨型女生尤其需要注意，貼身短褲會把肉肉的大腿無限放大。天氣回暖的日子，就換上修飾大腿的神器—Ａ字裙吧！看看華莎的示範便可得知，同一個身形穿貼身短褲和A字短裙視覺上大相逕庭，A字短裙顯瘦非常多！

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【4. ✘運動風衣 ✓挺身外套】

挺身質地的外套可以修飾身材。（網上圖片）

運動風衣面料光滑，將身材的肉肉位置表露無遺。而且材質輕薄，活動時隨身體擺動，視覺上顯得身型更有份量。如果換上材質堅挺的外套，便可以營造修長的錯覺，使上半身更窈窕。

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【5. ✘輕薄闊褲​ ✓牛仔/西裝闊褲​】

Solar已經很瘦，不過可以看到她穿西裝闊褲會更加瘦！（網上圖片）

闊褲是這幾來的熱門單品，亦是微胖女生必備的時尚單品之一。不過挑選闊褲時需多加留意材質，麻質和雪紡等輕薄的質地可免則免，反而牛仔和西裝闊褲有修飾肉肉下半身的效果，多穿無妨！

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【6. ✘埋沒腰線​​ ✓強調腰線​​】

沒有強調腰線（左）和戴上腰封（右）的身形相差甚遠。（網上圖片）

腰線、腰線、腰線！腰線很重要所以強調三次！除了穿高腰裙和褲，使用皮帶、腰封和短身外套都可以強調腰線。既可以拉長雙腿，又可以遮蓋肚腩，絕對是微胖女的顯瘦神技。