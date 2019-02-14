【世越號】韓國高中為死難學生辦名譽畢業禮　250張空凳場面感人

2014年4月16日，一班來自韓國檀園高中的準畢業生，登上了「世越號」準備前往濟州旅行，但船隻卻不幸發生意外沉沒，令250名學生罹難。事隔5年，學校終於為這班學生舉行「名譽畢業禮」。場內設置250張空凳，除了家長、老師之外，政府高官亦有出席。

世越號於2014年4月16日發生意外（사람과사회圖片）

2014年4月16日，

載著476名船員和乘客、

由仁川港出發的世越號，

駛至全羅南道附近時發生意外，

導致304人罹難。

其中250名罹難者都是來自

檀園高中的老師和學生。

原本家長和學校都是想待

所有學生的遺體被尋回後

才舉辦畢業禮，

但至今還有2具遺體未被尋回。

2月12日早上10時，

檀園高中的禮堂舉辦了

一場充滿眼淚的畢業禮。

事隔5年，

這班學生終於可以行畢業禮了。

場內設有250張空凳，

全部都是屬於當時罹難的學生。

4.16 世越號家庭聯合會前委員長發言表示，

「如果沒有發生這次事件的話，

這班學生今年將會是大學畢業生了。

這個場合，

原本應該是學生和朋友、父母一起

懷著喜悅的心情參與，

但現在卻變成由父母

帶著惋惜的心來參與...」

令不少父母再次陷入淚海...

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