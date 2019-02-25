韓國學生8種獨有的溫書技巧　睇住YouTube、Instagram竟然有用？

韓國人從小到大都處於高壓的讀書環境，對於如何溫習，他們自有特別的方法。 例如韓國學生會透過YouTube和Instagram溫書，究竟是怎樣一回事？

【1】學習Instagram

（網上圖片）

溫書都可以打卡？

最近韓國女學生

流行把筆記「打扮」得美美的，

然後放上Instagram曬冷，

更有專屬hashtag（공스타그램），

利用打卡心理，

令學生熱衷整理筆記，

這個逆思維效果不俗。

【2】不停抄寫

（ARTBOX圖片）

相信不少讀者都試過

用不停抄寫的方法，

令自己對課文有記憶，

而我們往往都是

拿學校的廢紙抄寫，

亂寫一通後就會隨處丟下，

但韓國有大型連鎖式文具店ARTBOX，

提供超多款式，

而且價廉物美的筆記本，

當地學生更積極地

寫完一本又一本。

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【3】開YouTube一齊溫

（no-jambot channel截圖）

一個人溫習是寂寞的，

和朋友溫習又容易分心，

為了中間取個平衡，

韓國就流行溫書live，

開着YouTube

和畫面裡的人一起努力，

一段溫習片長達8小時，

這樣每天溫書的時數亦有保證。

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【4】用APP減少上網頻率

（Pomodoro timer app）

雖然韓國學生打卡溫書，

可以令她們更用心看筆記，

不過手機始終是萬惡之源，

他們都會在電腦，

手機裡置入StayFocusd、

PC Mag、Leechblock等，

可控制自己瀏覽社交網站的工具。

【5】偶像支持

（BigHit圖片）

讀書最重要要有動力，

所以很多韓國偶像

在高考時拍攝應援片段，

更有粉絲和偶像約定

要考到好成績，

例如有男粉絲拿到高考滿分，

他就於節目上和Somi視像通話；

女粉絲在簽名會上

展示學霸成績單，

獲WINNER全員摸頭鼓勵，

所以說追星都可以好正面的。

【6】吃東西

（《舉重女子金福珠》劇照）

有研究指進食

可以刺激「海馬迴」，

有助增強記憶力，

而且韓國三大名牌大學，

會推出朱古力，

不少學生都會吃着

他們的朱古力，

期願考上名校。

【7】只看重點科目

（《學校2017》劇照）

韓國高中裡有定期的升學輔導，

學生早早就決定

自己心儀學系，

所以他們不會

浪費太多時間，

只重點溫習有利

自己選科的科目。

【8】把重點編成歌

（《鬼怪》劇照）

數10本一成不變的書本，

要把它們都記在腦中

是非常苦悶的事，

死記硬背只會得不償失，

於是韓國學生會

用自己喜歡的歌，

把內文改成歌詞，

以後背課文就像記歌詞一樣容易。