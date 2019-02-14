【狂loop三粒鐘】11首必聽單身情歌　陪你過一年一度情人節

情人節對於人類而言，可是一個「又愛又恨」的日子。有情人的你們，今天絕對是一個可以光明正大「放閃」而不被嫌棄的日子。但對於單身狗們而言，今天只想閉眼睡到2月15。《開罐》為你找來了以下11首單身情歌，陪你渡過情人節晚上。

【1】毒自痛悲

近年來的最佳作詞人，有9成都是來自民間的各位巴打。而這首《毒自傷悲》更是出自連登巴打的佳作。一出post即一萬多個「正評」，其後更拍了MV，紅爆全港只因它完美地道出了單身狗的心聲。

「唏呀唏呀唏呀唏呀唏 能拍拖邊個想轉基 過去做人太孤獨 開始對狗打飛機 唏呀唏呀唏呀唏呀唏 甜蜜這種快樂離地 聖誕或元旦倒數中 人生多傷悲」

【2】眼紅日

臨近情人節，連登巴打又發功。正所謂「創作力量同幻想會嚇你一跳」，今次就找了「送禮勤」先生的《紅日》，由一首極勵志的歌，改成了屬於單身狗的主題曲。就連原唱本人都指：「真係想唱一唱！」

【3】七友

《七友》可說是做兵情歌中的代表，歌詞句句入肉。「能得到的安慰是失戀者得救後 很感激忠誠的狗」，這句完全表達了女神不愛自己，但仍默默忍受及愛護她。

誰人曾介意我也不好受 為我出頭 碰過我的手 重生者走得的都走 誰人又為天使憂愁 甜言蜜語沒有 但卻有我這個好友

【4】愛與誠

本身《愛與誠》已經是一首熱門的K歌，但經網民改詞後，更令這首歌上了神台。「其實毒L一個更開心 使L你講」，好像比原本的歌詞更加深入人心。原唱古巨基更於上年情人節，親自清唱一次。

其實自己一個更開心 只等你講 其實大家早已嫌大家 卻扮忙 恨有多一點碰撞 然而無聊事幹 不敢打攪對方

【5】沒有人

「原來沒有 從來都沒有」一句的悲慘程度已經是達lv. 999，Juno的情歌向來都是暗黑系，而這首更加是講述了愛情的殘酷。

那一刻含情回眸 原來是我妄想裡的 那點綠洲 教我緊張得心跳這麼久 到了這一刻終於望通透 其實愛情來過 半分鐘 也沒有

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