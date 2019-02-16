韓國小學生豪花40萬won買這個　便利店老闆：現在的小孩都這樣

韓國人和我們一樣，在農曆新年的時候，都會給後輩「壓歲錢」。最近，一名在便利店打工的年輕人在網上發表文章，表示在過節後遇到一名小學生，把拿到的壓歲錢都拿來便利店買「這個」。

韓國新年會派「壓歲錢」（1boon圖片）

在韓國的「春節」，

長輩都會給後輩「壓歲錢」。

大部份父母都會替孩子把

這些錢「暫時保管」，

但近年來亦越來越多人

任由孩子把這些錢亂花。

一名在營運便利店的年輕人在網上發表文章，引起很大迴響（《我的鄰居是EXO》劇照)

一名正在營運便利店的韓國人，

日前在網上發表文章，

表示自己近日在營運期間，

遇到一名拿著40萬won（約港元2800）

來買東西的小學生。

《鬼怪》劇照

在很早的時間，

一名小學生衝忙地跑進便利店，

將一疊5萬won和1萬won，

交給在收銀處的他，

毫不猶豫地表示自己想買「giftcard」。

這就是當時小學生付了的錢（網上圖片）

這些giftcard是一種先付的咭，

將咭號輸入的話，

用家便可以用來購買相應的遊戲、

遊戲中的道具、或者其他應用程式。

各大便利店都可以買到不同類型的giftcard（Simple Best Story圖片）

發表文章的人還表示，

這並不是罕見的現象。

雖然他只是經營了這間便利店9個月，

但已經發覺不少小學生

在夜深時分都會過來買這些咭，

「如果是我的小孩我一定不會讓他們這樣」。

更多【今日韓國】文章：

►韓國大學生真實浪漫愛情故事 失戀在K房痛哭 竟遇上新戀人

►門鎖沒電進不了家 無助韓妹報警 被暖男警察感動哭了

►韓國阿媽訂超離譜家規 女兒哭訴：遲過6點回家就沒飯吃

►【多圖】韓國爆笑粉絲漫畫作品 作者無奈：上傳後便被踢出後援會