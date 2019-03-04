【咖啡師教路】減肥、扮有 型、打卡　專家推介3款必點咖啡

相機食先是常識吧！咖啡師推薦的打卡必點是甚麼？ 男性想在女神面前裝逼一下又該點甚麼？ 快快拿出筆記簿，記下咖啡師的推薦！

咖啡師伍煒堅阿Day為大家推薦各種人士必點的咖啡。（羅諾賢攝）

【1】適合減肥人士的低脂咖啡？

燕麥奶咖啡帶有膳食纖維，在喝咖啡的同時也不怕變胖了！（羅諾賢攝）

減肥中的人士，最怕就是奶和糖，不過就算減肥，還是擁有享受咖啡權利！咖啡師阿Day就建議減肥中的人士，可以把以下「咒語」背起來！

Hot Tall Oatmilk Latte

咖啡師阿Day指，用上燕麥奶（Oatmilk）代替牛奶，脂肪含量較低，而且與脫脂奶相比，燕麥奶含膳食纖維，可以協助促進腸臟蠕動，排除宿便減磅自然事半功倍！

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【2】少喝咖啡的男性，但又想裝帥一次？

走進咖啡店，想要裝一下逼，到底叫甚麼最有型？咖啡師阿Day就建議各位謹記「Cold Brew」（冷泡咖啡）！Cold Brew普遍以玻璃樽盛載，而且帶有微微酒香。「就像是成熟男性從西裝外套的袋中拿出一小瓶威士忌的感覺！」阿Day如是說。

Cold Brew多以瓶子盛載，不同的店有不同設計的瓶子，亦有啡友以儲瓶子為樂。（羅諾賢攝）

而且Cold Brew多數順滑易入口，很適合少喝咖啡又想裝帥的人！

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【3】想要打卡的少女該點甚麼？

Dirty有漸層效果，是扮一下文青打個卡的不二之選。（羅諾賢攝）

想要打卡，又想與別不同？咖啡師阿Day就向大家推薦「Dirty」！Dirty是冷牛奶加上濃縮咖啡的一種飲品，外表會有漸層效果，就如現時大熱的髒髒杯、黑糖珍珠鮮奶！既能打卡，又能裝一下內行人，「Dirty」這個生字，記者覺得一定要記起來！

Artista Perfetto

地址：銅鑼灣霎西街3A號地下2號舖

營業時間：08:00－20:30（星期一至六）、08:00－19:00（星期日）