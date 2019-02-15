首爾的士凌晨起加價　話你知6個韓國搭的士中伏位

由明天（16日）凌晨4時起，首爾市的士的起錶價上調至₩3,800（約27港元），而夜間的士則會加₩1,000，為₩4,600（約32港元），跳錶距離由142米縮短至132米，每次₩100（約0.7港元）。而模範的士由₩5,000上調至₩6,500（約46港元）。

【1】不同顏色 不同收費

（Naver 圖片）

韓國的士有4款，

一是常見的銀色和橙色，

起錶價最低，

但服務和外語能力亦一般。



二是黑色的模範的士，

車身較大，坐得比較舒服，

而且司機一定有10年以上的

安全行車表現，

起錶價比較貴。



另有一種國際的士，

車身同為橙色，

但車頂會寫上「International Taxi」，

司機一定會外語。



Jumbo Taxi可乘6至10人，

要預先預約。

【2】留意車牌有沒有아、바、사、자

（Naver圖片）

韓國所有的士都有登記車牌，

要留意車牌是否有

아、바、사、자，

如果是其他文字，

即是車主是非法營運，

早前已有韓國節目

踢爆有私家車偽裝的士。

相關文章：遊韓注意！遊客哭訴的士司機騙錢 首爾到釜山收4500港元車費

【3】不懂韓語不要用Kakao Taxi

（Naver圖片）

有很多報導會推薦遊客用Kakao Taxi，

手機定位的點對點選擇，

的確不懂韓語都可以選擇位置，

但當司機接受了訂單，

會打電話給客人確認，

這個時候不能順利

和司機溝通的話，

他們會隨時cut線，

而且取消你的訂單。

（韓國的士司機是出了名的惡TT），

最好還是透過酒店前台

或民宿職員溝通。

【4】拒截是犯法的

相關文章：【韓國旅遊必備apps】教你搭車、call的士、叫外賣

（Naver圖片）

韓國政府有規定不能拒載，

如果遇到拒載，

客人可以現場申告對方，

當然韓國司機看到

你是外國人一樣會拒載，

為避免這種情況，

在交叉路口前方截車，

能減少被拒的機會。

【5】可用T-Money、信用卡

（Naver圖片）

韓國是一個電子貨幣發達的國家，

他們非常歡迎乘客用T-Money，

信用卡付錢，

他們亦漸趨用卡付錢，

所以付現金的話

有可能遇上司機不夠零錢的情況。

【6】注意額外收費

（Naver圖片）

港人大多都是

乘凌晨飛機來往韓國，

的士在深夜期間是有額外收費。

除此之外，

跨城市亦有額外收費，

之前亦有外國遊客被騙的個案，

所以如果真的有需要穿梭城市，

小編建議用KTX或長途巴士。