6個動漫關鍵角色　不起眼但足以影響大局　海賊王克比、龍珠撒旦

大家看《海賊王》、《銀魂》時，是否只看路飛、銀時？有沒有注意到，一些我們認為可有可無的角色，雖然不起眼，但有他們的出現，才可以幫助推動故事發展，一起來看看有哪些吧！

1.《火影忍者》 海野伊留加

伊留加是一名平凡的學校中忍老師，雖然沒有強大的力量，但是給予了主角鳴門很好的精神鼓勵。小時候父母在九尾之亂中犧牲，但卻沒有把憎恨投放在鳴門身上，反而在鳴門多次受到困惑時，給予適當的支持及鼓勵，若沒有伊留加老師的出現，鳴門可能會在充滿仇恨及歧視的目光環境下走上歪路。

2.《海賊王》克比

克比剛出場的時候，是一個膽小害怕的小孩，在海賊船上當打雜，後來遇到路飛後才開始轉變人生的。在頂上戰爭篇，加入了海軍的克比在戰爭中本來是想做逃兵，但在尾段因為看不慣赤犬的做法而出面阻撓，路飛因此得到幾秒鐘時間，才成功逃脫。

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3. 《龍珠》撒旦先生

不少網民對撒旦先生的印象是一個「吹牛大王」，或是一個扮肚痛的專家，根本無用武之地。但在布歐篇，孫悟空和布歐的最後一戰中，全靠撒旦先生主動呼籲地球人把元氣讓出，並且救走了重傷的比達，令悟空無後顧之憂擊敗布歐，因此悟空亦稱讚撒旦先生，可能真的是救世主，更有網民笑言他「吹出個未來」。

4. 《死亡筆記》松田桃太

松田是奇拿搜查本部最年輕的成員，缺乏經驗且相當不謹慎，平時是一個搞笑角色的存在，與搜查本部其他成員格格不入，他更是搜查本部中唯一認為奇拿可能是對的人。但當他知道夜神月是奇拿的時候，表現最為激動，而且第一個對他開槍，是夜神月的最大敗因。

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5. 《全職獵人》小麥

小麥的一生除了軍儀對戰外，別無所長，一開始只是王打發時間的對象，但慢慢地卻改變了王的心態，當王在尼特羅會長的自殺爆炸中存活後，王的心願只是希望能在最後的時間，和小麥下軍儀渡過，而不再傷害任何一人，小麥對王的影響實在令人始料不及，無論多窮兇極惡的人，內心深處總有柔情一面。

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6. 《多啦A夢》小夫

在《多啦A夢》中，多啦A夢來自未來世界，身上的四次元百寶袋裝有許多道具，為改變大雄的命運而來，而觀眾每一集都會期待，多啦A夢會拿出全新法寶出來解決，大雄一次又一次的難題，不少人認為，正正是野比大雄的持續無用，令多啦A夢可以持續解決大雄的問題，不過大雄的麻煩真的源自自己本身嗎？非也其實很多時，大雄之所以會陷入麻煩，或者要多啦A夢出手相救，都是因為小夫在背後推波助瀾。《多啦A夢》才得以成為日本國民級長壽動漫。