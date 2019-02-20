韓國男女生憶睇鹹片初體驗　「片中男女像禽獸大叫！好衝擊！」

撰文：程思詠
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人在韓國，是無法瀏覽國際色情網站，但早前（2月12日），韓國政府再收緊色情網站管制，引起市民強烈不滿。
正所謂「條條大路通羅馬」，難道生於韓國就看不到AV嗎？
究竟韓國人是如何接觸到AV？首次觀看時又有甚麼反應？
👇點擊看片，究竟韓國人初接觸色情物品時有何感想👇
韓妹愛唯美情色電影
有韓國女生表示
對性一直都有浪漫幻想，
覺得二人應是相擁着
訴說愛意，
所以偏好看情色電影，
因為都會把性愛場面拍得唯美，
所以她曾一口氣
下載了全套《格雷的50道色戒》，
用6個多小時看完。
（Youtube截圖）
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「我以為自己是從肚臍爆出來」
雖然現今韓國青年對性不再忌諱，
但社會風氣始終保守，
不少人直到觀看AV後
才知道自己是如何出生。
有韓仔指父母一直告訴他
是肚臍爆出來，
而旁邊的女生就被告知
是由陶瓷變出來的。
+2
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沒有諮詢就嚴格打壓
其實接觸色情物品，
是人之常情，
只要不會與現實混淆。
但韓國政府現再度打壓，
引起市民反對，
有網民更怕會弄巧反拙，
希望政府對色情網站
保持開放態度。
（YouTube截圖）
反對人數超過23萬，人數亦持續上升。（Naver圖片）
韓國政府於2月11日突加強對海外淫穢物的管理。（Naver圖片）