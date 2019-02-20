韓國男女生憶睇鹹片初體驗　「片中男女像禽獸大叫！好衝擊！」

人在韓國，是無法瀏覽國際色情網站，但早前（2月12日），韓國政府再收緊色情網站管制，引起市民強烈不滿。 正所謂「條條大路通羅馬」，難道生於韓國就看不到AV嗎？ 究竟韓國人是如何接觸到AV？首次觀看時又有甚麼反應？

👇點擊看片，究竟韓國人初接觸色情物品時有何感想👇

韓妹愛唯美情色電影

有韓國女生表示

對性一直都有浪漫幻想，

覺得二人應是相擁着

訴說愛意，

所以偏好看情色電影，

因為都會把性愛場面拍得唯美，

所以她曾一口氣

下載了全套《格雷的50道色戒》，

用6個多小時看完。

（Youtube截圖）

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「我以為自己是從肚臍爆出來」

雖然現今韓國青年對性不再忌諱，

但社會風氣始終保守，

不少人直到觀看AV後

才知道自己是如何出生。

有韓仔指父母一直告訴他

是肚臍爆出來，

而旁邊的女生就被告知

是由陶瓷變出來的。

+ 2

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沒有諮詢就嚴格打壓

其實接觸色情物品，

是人之常情，

只要不會與現實混淆。



但韓國政府現再度打壓，

引起市民反對，

有網民更怕會弄巧反拙，

希望政府對色情網站

保持開放態度。

（YouTube截圖）

反對人數超過23萬，人數亦持續上升。（Naver圖片）