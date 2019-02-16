日日赤口！6種大學宿舍極品室友　有借無還、長期帶朋友回房

新學年剛開始不久，已有宿生在大學Secret 專頁留言，哭訴新麻煩宿友的罪狀，不少同學表示同情。雖然新正頭剛過，但正所謂：「遇上對的人，日日都可以是赤口」。若果朝見口晚見面的宿友，有著奇怪的壞習慣，相信大學的生活絕不易過。有網民就在討論區開帖，熱數大學時期遇過的「極品」宿友，以下9種宿舍悲劇，你們又有否遇過？經歷如有相似，實屬不幸。

1. Jam嘢 (有借無還) 出沒注意：Common地方徘徊；常埋伏在房間，等事主離房後犯案。

「有借無還」只屬極品宿友的基本功，相信每位住過Hall 的同學仔，都有被其他宿友Jam嘢的經歷。不論是雪櫃裡的食物、浴室的沐浴用品、還是房間暗格放著的儲糧，都無一幸免。這種借東西的小人，經常會用「借」字來掩飾其惡行。絕招是幫苦主扣上「小氣」的帽子，Jam嘢技倆被識穿時，更會惱羞成怒大叫：「下次咪還返畀你囉，咁小氣」！讓苦主百辭莫辯，可算是陰毒。

有不少網民提供擊退借物小人的妙招，方法都不外乎加料、在食物包裝上寫上「實驗用」。

( 奉教育電視籲：害人之事，小編絕不鼓吹，亦不鼓勵。)

2. 一個字 — 嘈 出沒注意：通常會在凌晨發功；若配有擴音機，破壞力會有加乘。

住宿舍日子有功，對噪音的忍耐程度會大增。因為你不會知道今個學年的Roommate 是何方神聖，會是熱愛音樂的搖滾發燒友、LOL全國第一、還是讓人聞風喪膽的歌王技安…不得不承認，會有非常有公德心的室友存在，但真是少之有之。不然，不會常常在大學Secret 上見到有苦主留言，跪求各方賜教擊退宿舍歌王的方法。別以為一入房見到室友桌上有Headphone /耳機 /耳筒就滿心歡喜，以為從此就可以有覺好瞓。少年真的太年輕，因為有的那些都可能只是裝飾，甚或隔音功能差到你不信。每當半夜，當你準備熟睡時就見真章，隔著個耳機都知道在播甚麼。

3. 超污糟 出沒注意：肉眼難以分辯。剛搬入宿舍時會功力隱藏，但到第二個星期會開始現形。

相處好，同住難。就算每個人的生活習慣有所不同，每次遇上不同的極品室友，都能推後大家對於衛生的底線。那些幾天不洗頭的，只是基本；打完波全身汗，還坐到你床上的，才是正式挑戰你的EQ。個人衛生的話題，有時候對著室友卻難以開口，雖然心裡早想大大聲指著他的頭大叫：「廿幾歲人，好心你乾淨D 啦，抵你出唔到Pool」！但又覺得最後一句太惡毒，未敢說出口。

4. 過界 + 亂擺私人物品 出沒注意：絕難防犯，當事主有所察覺已驚覺房間已淪陷。

聽起來很小學雞，但大家同住一間房，關上門大家都想有私人空間。但總有些認知困難的室友，常常誤以為整間房都是他自己的，經常亂放私人物品。小則只是參考書；更過份的還會將穿過十萬次，充滿汗味和已變色的內衣褲，隨便放在你的書桌或床上！整間房凌亂不堪，滿是對方的東西。就算在開初大家約法三章，逢星期幾誰誰誰負責打掃，逢星期幾誰誰誰要倒垃圾，到學期中，大家都會放棄，一起淪落。但淪落也有分級數，有的極品室友就連自己用過的紙巾、衛生用品亂放…不是要我幫忙掉吧？

5. 長期帶朋友回房 出沒注意：通常在事主沒有化妝/頹Look時，就帶一大班朋友回房開Party。

雖然住宿就是為了體驗群體生活，但沒想到申請的二/三人房，到最後會是和更多的人一同生活。室友是朋友 / BFF的話，問題可能不大，畢竟朋友的朋友，還是自己的朋友。不過遇上陌生的室友，平時見面也說兩句也不多，更何況是他/ 她帶回來的朋友，情況更是尷尬。有的可能只是到宿舍坐坐，過一會就走；但有的卻會「長期居留」，視若無人。二人宿房，隨時變成三人同居。

6. 長期唔著衫 出沒注意：起床後及沖涼後出沒。

似乎每間宿舍總會有位出名的「裸露狂」。說的不是那種打完波，光著上身的運動型宿友。而是全裸狀態的原始人類。明知浴室是共用，仍可大無私樣赤裸地在走廊行走，完全無視其他宿生奇異的目光，不論身材及步法，勇氣絕對可嘉。有的裸體控卻是走低調路線，關上房門才脫光光，碰巧帶其他朋友回宿舍遇上此情此境，真的不知如何是好。