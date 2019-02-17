【香港幾時有？】韓國音樂節目新制　身高165cm以上禁排「企位」

會追星的朋友，每次都會期待偶像的回歸，為睹偶像風采更願排通宵入場，誰知辛辛苦苦排進場，換來的卻是一面人牆。 近日有韓國網民發現，《人氣歌謠》實施身高限制，進企位的人一律要經過身高檢查，矮人終於看到台了！

（網上圖片）

人氣歌謠之所以有這個措施，

其實是為了拍攝上的方便，

因為當企位有觀眾特別高，

會影響吊臂的運作，

突然企位有人頭突出

亦會影響畫面觀感，

所以身高165cm以上的人，

都要調到坐席。

韓國電視台的錄影廠（網上截圖）

其實韓國的音樂放送節目，

一向都有不成文的身高限制，

不過都是由工作人員用肉眼判斷，

有時駝一駝背

都可以成功闖關，

不過現在「明碼實價」有把尺，

想扮矮都扮不到。

早於人氣歌謠實施此政策，其實早有官方粉絲團通知入場人士，凡身高170cm或以上，都會分配到坐席。（網上圖片）

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