【香港幾時有？】韓國音樂節目新制　身高165cm以上禁排「企位」

撰文：程思詠
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會追星的朋友，每次都會期待偶像的回歸，為睹偶像風采更願排通宵入場，誰知辛辛苦苦排進場，換來的卻是一面人牆。
近日有韓國網民發現，《人氣歌謠》實施身高限制，進企位的人一律要經過身高檢查，矮人終於看到台了！
（網上圖片）
人氣歌謠之所以有這個措施，
其實是為了拍攝上的方便，
因為當企位有觀眾特別高，
會影響吊臂的運作，
突然企位有人頭突出
亦會影響畫面觀感，
所以身高165cm以上的人，
都要調到坐席。
韓國電視台的錄影廠（網上截圖）
其實韓國的音樂放送節目，
一向都有不成文的身高限制，
不過都是由工作人員用肉眼判斷，
有時駝一駝背
都可以成功闖關，
不過現在「明碼實價」有把尺，
想扮矮都扮不到。
早於人氣歌謠實施此政策，其實早有官方粉絲團通知入場人士，凡身高170cm或以上，都會分配到坐席。（網上圖片）
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