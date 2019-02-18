【智商差距】問答節目顯露人神之別　東大「神腦」震驚全國

相信大家都看過不少問答比賽節目，問題還未問完就搶答的情況屢見不鮮，但像以下片段的情況，大家又曾看過嗎？

點擊影片觀看

日本頭腦王二連霸



以上片段為日本電視台節目《日本no.1の頭脳王》，是日本最高水平的問答比賽，雲集全日本的精英大學生同場競技，看看誰擁有日本最強大腦。



而片中的河野玄斗經過不同環節過關斬將後，最後成為本屆頭腦王，成功衛冕達成二連霸並獲得100萬円的獎金。

作為全方位學霸的河野同學未畢業就已出書教人如何學習。（Twitter@gengen_36）

毫無知識死角的神腦



被稱為「東大醫學部的神腦」的河野擅長的領域不僅限於生物及數理等範疇，連藝術語文、歷史文化、天文法律等等都無一不曉，記憶力及邏輯推理能力也異於常人。他亦曾因一時興起而參加司法考試，結果竟一次就合格了...



自問聰明的人來挑戰一下河野同學在節目搶答環節中答對的其中三條問題吧！（點擊圖片）

+ 2

看到河野的表現，深深感受到原來人的智商可以差這麼遠...



更多【今日日本】文章：

【科學實證】下雨天拉麵會變得更美味 奧妙竟然在於低氣壓？！



【日本整人】性感美女邀請丈夫溜冰 妻子直擊過程反應超爆笑



【利是謊言】日本窮少女中頭獎1億 讓媽媽代為兌換下場超悲慘...