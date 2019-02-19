韓國YouTuber去廢棄醫院探險　病房中驚現男屍！

去年，一套以韓國最恐怖的「兇宅」昆池岩精神病院為背景的電影《瘋人院逐個捉》上映，被韓國人稱為「史上最恐怖的鬼片」。
故事講述一班年輕人去了昆池岩探險，誰知在裡面真的遇上很多怪事，最後無人能活著走出來。
最近，韓國一名YouTuber去了一間廢棄療養院探險，誰知在途中真的發現了一具屍體！
近年來，不少韓國的YouTuber為了點擊率和瀏覽量，不惜一切潛入禁止進入的地方，進行探險活動。（《瘋人院逐個捉》劇照）
據韓國傳媒報道，
2月16日，
韓國一名姓朴的男子，
為了自己的channel拍攝影片，
獨自闖入一間在光州、
已被廢棄多時的療養院。
原本是打算在那裡進行直播的。
《瘋人院逐個捉》劇照
那間療養院從十多年前開始
已經屬於廢棄的建築物，
樓高3層，
周圍設有鐵網，
阻止外人出入。
男子需要翻過鐵線網才能進入療養院（《瘋人院逐個捉》劇照）
不過，這位YouTuber
翻過鐵線網，
成功進入療養院內部。
當他正想著建築物
並非如想像中
充滿恐怖氣氛之際，
打開了2樓一間病房房門，
竟然發現了一名只穿著內衣、
年約60歲的男子。
這裡明明是一個
應該沒有人在的地方，
但他卻發現了一具男性的屍體！
《瘋人院逐個捉》劇照
被發現的男子當時已經死亡，
身體還開始腐爛。
警方到場調查後，
沒有發現任何涉嫌他殺的疑點，
估計該名男子應該是
在那裡露宿途中死去。
↓ ↓ ↓ 點擊睇片 ↓ ↓ ↓
更多【今日韓國】文章：
►盤點韓國3大鬼屋 昆池岩精神病院更被列為世界恐怖禁地
►【瘋人院逐個捉】韓國最猛鬼屋拍成電影票房破紀錄 即睇3大看點
►【韓國實測】當喪屍突然出現 你男朋友會唔會拋棄你？
►韓媒推介5個首爾另類遊秘點 教你去廢棄樂園、幽靈月台
【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物。