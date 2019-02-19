韓國YouTuber去廢棄醫院探險　病房中驚現男屍！

去年，一套以韓國最恐怖的「兇宅」昆池岩精神病院為背景的電影《瘋人院逐個捉》上映，被韓國人稱為「史上最恐怖的鬼片」。 故事講述一班年輕人去了昆池岩探險，誰知在裡面真的遇上很多怪事，最後無人能活著走出來。 最近，韓國一名YouTuber去了一間廢棄療養院探險，誰知在途中真的發現了一具屍體！

近年來，不少韓國的YouTuber為了點擊率和瀏覽量，不惜一切潛入禁止進入的地方，進行探險活動。（《瘋人院逐個捉》劇照）

據韓國傳媒報道，

2月16日，

韓國一名姓朴的男子，

為了自己的channel拍攝影片，

獨自闖入一間在光州、

已被廢棄多時的療養院。

原本是打算在那裡進行直播的。

《瘋人院逐個捉》劇照

那間療養院從十多年前開始

已經屬於廢棄的建築物，

樓高3層，

周圍設有鐵網，

阻止外人出入。

男子需要翻過鐵線網才能進入療養院（《瘋人院逐個捉》劇照）

不過，這位YouTuber

翻過鐵線網，

成功進入療養院內部。

當他正想著建築物

並非如想像中

充滿恐怖氣氛之際，

打開了2樓一間病房房門，

竟然發現了一名只穿著內衣、

年約60歲的男子。

這裡明明是一個

應該沒有人在的地方，

但他卻發現了一具男性的屍體！

《瘋人院逐個捉》劇照

被發現的男子當時已經死亡，

身體還開始腐爛。

警方到場調查後，

沒有發現任何涉嫌他殺的疑點，

估計該名男子應該是

在那裡露宿途中死去。

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