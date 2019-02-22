【女朋友必學】教男朋友擺出7種拍照甫士　男友一秒變男神　

總覺得男朋友拍出來的照片怪怪的？各位女朋友記得mark低以下這7個tips，下次幫男朋友拍照時，推薦他們擺這些甫士，就不會再尷尷尬尬了！

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【1】靠著物件



身體倚著欄杆或牆，

抓著身體的重心，

拍出來的照片顯得十分平穩！

除此以外，

將屁股或背部靠著物件，

然後把腿微微屈曲，

也可以達到「長腿」效果。

【2】把身體微微向後



就像女生愛拍的「回眸照」一樣，

這種技巧也是差不多。

就像要回頭一樣，

把身體微微向後，

如果將手向外伸展的話，

還可以達到抓著平衡的狀態。

【3】做誇張的動作



做動作誇大一點，

可以令照片充滿活動和動感呢！

【4】坐著拍



如果是腿短的男生的話，

盤腿坐著可以「遮醜」，

而且也可以顯得更自然。

除此以外，

亦可以坐在樓梯上拍，

將雙腳放在不同的梯級上，

可以令比例更好看！

【5】立正



正正式式氣氛，

是這招的重點，

模特兒記得要笑得很燦爛！

【6】望著遠方



像無意的一樣將手放進袋內，

然後頭仰高大約80度。

拍背面也可以！

【7】把手插進褲袋



挺直地站著，

把手放進褲袋內，

拍出來的感覺十分自然。

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