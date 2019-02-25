韓國學校爆欺凌案　受害學生遭前輩毒打　行「十字架刑」

還記得早前本港的一所中學被爆出欺凌事件嗎？這個問題，其實世界各地也不斷發生。 最近，韓國電視台MBC報道，一名就讀由宗教團體經營的技術學校的學生，兩年期間不斷被前輩欺凌的事件，引起人民公憤。

受害者被前輩把雙手綁在上格床，像釘十字架一樣

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學校專門接收問題學生



根據韓國電視台MBC2月15日的報道，一名就讀「代案學校」、姓金的男學生，指自己連續兩年被學校的前輩集體欺凌。這間代案學校由當地一個宗教團體營運，專門接收一些「問題學生」，為他們提供一些專門技術的訓練，讓一些沒有能力讀高中的學生，學一些專門的知識，好讓他們將來找一些需要這些技術的工作。

學校的外觀（MBC NEWS圖片）

體型矮小而成為目標



受害者金某在接受電視台訪問時透露，因為自己的體型較矮小，所以一入學就成為了前輩的目標。讀這間學校，就一定要住宿舍。但學校只容許學生每個月從宿舍外出一次，這樣的條件，對金某的前輩更加有利。「他們勒著我的脖子，又和拳頭不停打我，我真的感到十分害怕...」金某顫抖著說。

《救救我》劇照

行十字架刑



加害者的「行刑」方式不斷變本加厲。在宿舍中，金某的雙手被皮帶綁在上格床的圍欄，就像釘十字架一樣的形態，然後前輩就對他行使暴力，拳打腳踢，甚至將他的肋骨打至斷裂。警方接手調查後，發生「十字架刑」被確認的行使次數，至少有五次。而加害者則表示，自己只是做了傳統的做法。

金某雙手被綁在上格床的圍欄，使他動彈不得（MBC NEWS圖片）

水中拷問 強逼自慰



除了十字架刑之外，金某還遭受過「水中拷問」。事發時，金某去了洗衣房，按下了自己所需要用的洗衣機，然後就被前輩行刑，原因只是因為他沒有順手按下其他洗衣機的按鈕。金某表示：「當時他們用力按壓著我的頭，我透不過氣，亦嘔吐大作，我感到非常害怕。」禍不單行，他們還威逼金某自慰，並拍下當時的情況，事後還將影片公開。

當時金某就是在這個洗手間被行刑。（MBC NEWS圖片）

加害者將金某自慰的片段公開（MBC NEWS圖片）

牧師院長：我任期快完結



和學生幾乎24小時也在一起的老師，竟然直到去年10月（欺凌事件發生快兩年）才得悉事件。而且他們知道後，並沒有即時通知金某和加害者的父母。負責老師表示，因為要查明事實的真相，所以沒有馬上通知父母。而金某的父母為此感到非常憤怒，他們曾經聯絡校方，要求查明真相，但當時牧師院長竟對受害者母親說：「我任期還剩下很短的時間，希望在那之前，不要向媒體公開此事。」

金某的母親邊說邊哭（MBC NEWS圖片）

校方：被害者說法誇張



負責老師在接受媒體訪問時指出，如果被害學生的說法是真的，就應該一早因為承受不了而退學了，「試問哪有學生能承受這樣的痛苦而不放棄」，質疑被害學生的陳述有誇大的成份。不過，因為這些欺凌事件，金某除了身體上受的傷之外，他亦被驗出患上創傷後遺症等精神病。

《救救我》劇照

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