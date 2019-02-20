單身都是工作的錯！　盤點7個難結識異性的職業　老師、IT

不少人都指要趁大學的時候談戀愛，因為踏入社會後戀愛的機會會變得更少。尤其是如果你是做某些行業，能夠結識異性的機會更加少之有少。看看以下7種被稱為「難結識異性」的職業，你又有同感嗎？

（《3年A班-從此刻起，大家都是我的人質-》劇照）

1. 【老師】

老師可是在「難結識異性的職業」排行榜上老是常出現。有台灣網民在論壇《Dcard》上表示，學校絕對是一個認識不到對象的環境。首先同事們有9成都是女生，而剩下的1成男生都是「爸爸級」。而且工作時間長，每天朝7晚6，下班後還要備課。再加上生活圈子極少，每天見到的只有老師和學生，去的地方也只有「家→學校→家」，「根本無心力從事社交活動」。

（《愛情食物鏈》劇照）

2. 【護士】

交友軟件「Tinder」於2018年曾經做過「最受異性歡迎職業」的調查，其中護士可說是最受男性用戶歡迎的職業。儘管如此，在護士的圈子內卻是非常難結識到異性。不少人都認為護士很容易就可以結識到醫生，「少年你未免太天真了」！香港醫療系統接近爆煲都不是第一天的事，護士很多時候都要連踩幾更，拖也沒有時間拍，更不要說找男朋友。

（《健康而有文化的最低限度生活》劇照）

3. 【社工】

不利談戀愛的工作主要有幾大因素，其中一個最大的原因就是工時長。社工正正就是這個原因：早前有調查指，不少人都認為社工需要輪班工作，嚴重影響拍拖的時間。另外社工和老師都一樣，圈子少工作又多，每天對著不同的case已經「嗌晒救命」，想結識異識的機會都沒有。

（網上圖片）

4. 【會計】

會計給人的感覺就是一個比較沉悶的職業，而且競爭大，要時常OT、考牌、進修去增值自己。一個星期忙足7天，實在難以抽出時間去結識異性。等到你晉升到一定程度，終於有空閒時間去尋找真愛，但發覺身邊的人已經成雙成對…

（《愛回家》劇照）

5. 【IT】

有名你叫「IT狗」，不少女生對這行業的印象都不太好，認為他們都是「毒男」。上班時要維修，下班又要待機，長期對著一大堆死物和機器，逐漸成為不懂得與異性溝通，難怪女生們都「Say No」。。

（網上圖片）

6. 【Engine】

一踏入Engine這條路，就注定圈子只有男生。因為在讀大學的時候，學科的男女比例已經是極度「陰衰陽盛」。上班更絕大部分都是男性，要成功結識到異性可能真的難過登天…

（《人100%靠外表》劇照）

7. 【返lab】

IT人上班對機器對一日，那麼在實驗室上班的人就是每天都要對著大量的chemcial去研究再研究。除此之外還要做實驗、寫report等等，很多時候都是「毒自一人」。當你對那些科學液體的時間比人還要長，可能逐漸缺乏自信…

（《來自星星的你》劇照）

事實上不止以上這些職業，出社會工作後很多職業的交友及生活圈子，都會變得很小。因此還沒有對象的你們不需要擔心，只要主動一點去擴闊自己的圈子，參加不同的活動去認識新朋友，真命天子/女可能就會出現在你眼前！