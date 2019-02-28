日網民票選　「最想跟隨的大佬」動漫角色top 10　第一位實至名歸

日本動漫投票網站 charapedia，票選「最想跟隨的領導、隊長角色」，到底TOP 10是誰？另外《開罐》在TOP 10之外，亦精心挑選了幾位神級隊長，看看對不對口味？

看動畫時總是幻想自己是其中一份子，除了FF自己是主角，大殺四方之外，偶爾也覺得一些領袖、大哥很帥，「如果有這樣的大佬就好了」，日本網站之前辦了一個投票，萬名網民投票，選出「最想跟隨的領導、隊長角色」，一起來看看結果吧！

【10.手塚國光|《網球王子》】

第十位：手塚。（圖上圖片）

青學網球部部長，為人嚴肅認真，是主角越前龍馬亦師亦友的存在，加上球技高超，亦擊敗過越前龍馬，作為一個隊長，可以說是人格和實力兼備。加上他帥氣，有如大哥哥一樣的的存在，戲內戲外都非常受到歡迎，會被選為最想追隨的隊長之一毫不意外。

【9.近藤勲|《銀魂》】

第九位：近藤勲（網上圖片）

雖然他的吐槽點滿滿，而且有點笨，有非常多的搞笑事跡，加上猥瑣的外型，無疑是一個典型的不良中年大叔，不過不少網民都認為，其實他頗有領導氣質，組內不少事他都會親力親為，出了問題的話都會一力承擔，連兩大麻煩友土方和沖田，都「心甘情願」地追隨他。

【8.結城哲也|《鑽石王牌》】

第八位：結城哲也（網上圖片）

同樣是可靠型的隊長，是一位中心打者，往往在關鍵時候作出致命打擊，散發著鬼一般的氣場。雖然在作品中話不多，而且在場上不苟言笑，對待團隊卻是一個以身作則，以穩定表現當示範的好隊長。

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【7.笠松幸男|《幻影籃球王》】

第七位：笠松幸男（網上圖片）

笠松幸男是海常高中的隊長，性格也是王道隊隊長設定，面對任何逆境，甚至是對上猛人桐皇，都不曾放棄過，以自己的力量激勵士氣，他的實力雖然一般，但他的精神強頑，是本作中數一數二的優秀隊長。

【6.里維|《進擊的巨人》】

第六位：里維（網上圖片）

眼細細的兵長在本作中，人氣甚至壓過主角，被譽為人類中最強的士兵，擁有堪比一個旅的單兵戰鬥力，是本作中的最強角色。不過身高只有160公分，還有著過度的潔癖，有著強烈的另類反差萌。在動畫版中，將成員戰鬥服的徽章拆下來，明言「徽章就是戰死的隊友們曾經活過的證明」，更因為借來的手下都陣亡，感到自責並向另一人漢吉道歉，絕非如外表一樣冷酷。

【5.赤司征十郎|《幻影籃球王》】

第五位：赤司征十郎（網上圖片）

在洛山高中和奇蹟世代都擔任隊長的赤司征十郎，是真正的天才型選手，而且善於發掘人才，主角黑子的才能就是由他發現的。個人戰力很高，閱讀賽事的能力更高，一年級就已經成為洛山隊長，實力不容置疑。而且他的家底雄厚，是典型的王子設定。

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【4.坂田銀時|《銀魂》】

第四位：坂田銀時（裝上圖片）

銀時亦有著強烈的反差萌，看上去是個不學無術，混混噩噩的廢人，但他有著令人聞風喪膽的過去。在事情發生時，總是能夠用不同的方法去振奮人心（雖然有些很令人無言），有著非比尋常的武士魂，平時很不可靠，但在面對危急關頭，卻是可以放心將背後交給他的人。

【3.高坂穗乃果|《LoveLive！》】

第三位：高坂穗乃果（網上圖片）

μ's 的隊長高阪穂乃果，擁有非常強大的感召力和個人魅力，在故事中，是一個有點天然呆，而且只憑藉直覺行動的隊長，不過她憑永不放棄的努力，集合眾人力量，成功扭轉了廢校的命運。而在現實中，她亦有著超高人氣，更曾經登上《紅白》，連擁有壓倒歌唱力的搖滾歌手西川貴教，都是她們的鐵粉。

【2.澤村大地|《排球少年！！》】

第二位：澤村大地（網上圖片）

被稱為烏野「不動的頂樑柱」的隊長澤村大地！他是屬於大哥型，而且可以令人安心的隊長，擁有強大的防禦能力，在場上可以成為隊員們最強的後盾，讓隊員可以放心進攻。平日訓練時，亦擅長控制隊員的情緒，不論在場上場下，都是令人安心的隊長。

【1.路飛|《海賊王》】

第一位：路飛（網上圖片）

相信我不用解釋太多了嗎？一個充滿幹勁的船長，很多時會耍白癡，不過他面對任何強敵都不退縮的意志，贏得了同伴們的信賴，同時亦影響了大量現實中的讀者，連大神木村拓哉都是忠粉，身為現今最多人觀看的國民大作，路飛的魅力功不可沒！

+ 2

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【特別推介一：蛭魔妖一｜《衝鋒21》】

特別推介一：蛭魔妖一（網上圖片）

泥門魔蝙蝠隊的軍師及隊長，創立者之一。被稱為球場上的「魔鬼石像」，行事不擇手段，手上有一本「史無筆記」，記錄眾人的弱點，連校長也是其要脅物件，亦會使用步槍對付練習時犯錯的人，是個連風紀委員也完全無法控制其品行的學生。雖然行事充滿邪氣，但其實非常照顧隊員，甚至是護短，在場上不管甚麼情況都能保持冷靜，是個令人信懶的隊長。

【特別推介二：Keroro｜《Keroro軍曹》】

特別推介二：Keroro（網上圖片）

看上去是一個廢柴隊長，計劃侵略作戰時失敗居多，並多數以自己利益為優先，不過在朋友有事，也會突顯隊長風範。有著不可思義的魅力，而且他有著超強的戰鬥力，當濕度提升至超越K隆星的濕度時，會變成無敵狀態，而且肚皮上的「K隆之☆」，可以啟動K隆軍的最高完全權限「超☆隊長命令」，令持有者發出強大的威懾力，任何人皆無法違抗。