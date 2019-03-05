男友有「憤怒調節障礙症」　常暴躁發脾氣　女友應該分手？

如果各位的男朋友有暴力傾向，但他口口聲聲說愛妳，妳又會否繼續和他在一起？ 最近，一名韓妹因為戀愛煩惱向節目《戀愛的發現2》投稿，指自己的男友患有情緒病，雖然三番四次想離開他，但最後都會因為心軟而失敗。

一生氣就會變得像「變形俠醫」一樣

事主是一名27歲的韓妹，有一名比她年長3年的男朋友。男朋友是一名「直腸直肚」、喜惡分明的霸氣男，當初事主就是被他這種性格吸引著，便向他開始交往。起初和他交往的時候，也沒覺得男友的性格有甚麼問題，「只是覺得他比正常人容易生氣一點」。但慢慢，這種性格卻成為了他們之間的問題...



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事主表示，雖然真的很想就此和男友分手，但一想到他真的可能在外面和別人吵架，就會十分擔心。如果大家是事主的話，又會怎樣做？會決絕一點和他分手？還是繼續留在他身邊幫助他？

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