考生影DSE准考證放IG　5大原因人類總是...

近日有網民於連登討論區發帖，指有疑是應屆DSE考生將准考證上傳到Instagram story，質疑其行為不當，引起網民熱議。

有網民在連登討論區上傳某學生的准考證，並質疑涉及違規行為。（網上圖片）

近日有網民在連登討論區，上傳一張准考證的相片，題目為「又有傻仔影自己DSE準（准）考證po上網比人睇」，指有應屆考生拍下准考證並上傳到Instagram，涉嫌有違規行為。有部分網民更留言，要向考評局舉報事件，甚至要令該學生取消考生資格。

↓ ↓ ↓ 事件引起網民熱烈討論 ↓ ↓ ↓

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究竟上傳准考證會影響考生資格嗎？根據2019年香港中學文憑試的「考生應考須知」，有以下的解釋 👇 👇 👇

（截圖至2019年香港中學文憑試的「考生應考須知」）

根據「考生應考須知」第2項的第2點，考生在考試前在考室內拍攝會被扣分；而將相關相片公開的話，有關科目的成績才會被降級。而第4項的第9點，考生拍攝電腦條碼貼紙，或者將剩餘的條碼帶離試場的話，會被扣分，並沒有提及考生在試場範圍外拍照的情況。

（截圖至2019年香港中學文憑試的「考生應考須知」）

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幾乎每年公開試，總會有考生因在考場內拍攝而被「DQ」，為何考生總是重犯同樣錯誤呢？綜合網民意見，可能以下5大原因：

【1】一生人一次要打卡

（電影《模犯生》劇照）

如無意外，DSE一生人只考一次，有別於校內考試，DSE有正式的准考證。在這個愛分享的時代，機會難逢，甚至無下次，當然要打卡留念，與人分享。

【2】搵考試Buddy

（電影《某日某月》劇照）

准考證上其中一項重要資訊，就是考試場地，不少人都不想孤軍作戰，於是上傳准考證，尋找可以一起去考場的朋友。

【3】求關注 求鼓勵

（電影《某日某月》劇照）

還有一類人，極需要別人關心和刷存在感，所以睇醫生要讓人知道，疲累了要讓人知道，考試了更要讓人知道，於是把准考證甚至考卷上傳至社交媒體，表達：「我要考試了，寶寶很緊張~」的訊息，引人憐愛。



【4】提高考試氣氛

（《回答吧1988》劇照）

在公開社交平台上傳准考證，讓所有人都知道新一屆DSE將要開始，唯一用心一定是想提醒大家考試在即，提升緊張感，為大家倒數考試日子。

【5】呃like

（《回來吧大叔》劇照）

「呃like」和求關注不同的地方，是呃like在於「威」，呃like的人是會挑戰規則，想做出平常人不敢做的事，不過大家不要貪一時的「威」去挑戰規條，隨時由威變「 X」 。