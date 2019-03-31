【戀愛煩惱】女友為博同情經常扮病　男友自責：是我把她弄成這樣

每段感情都要靠雙方一起努力才能長長久久，如果因為「工作忙碌」等藉口而忽視另一半的話，可能會釀成很大的錯失。 韓國一名男生向節目《戀愛的發現2》投稿，稱自己的女友最近一直受傷、生病，原本他一直都十分擔心，但後來卻發現原來女友一直都是裝病...

女友經常扮病扮受傷，原來都是「博同情」（與內容無關的資料圖片）

事主今年31歲，

與27歲的女友交往了兩年。

事主的工作十分忙碌，

無法經常與女友見面，

所以十分擔心她。

因為她經常都說自己生病，

貧血、低血壓、腸胃炎、

還說自己的體重無故減輕、

甚至經常跌倒、弄傷身體。



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看到女友的照片後，

事主才知道原來女友受了不輕的傷，

便馬上趕到女友家探望。

誰知上到去之後，

他竟然看到令他懷疑自己雙眼的事...



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如果大家是事主，

又會如何？

會選擇結束這段關係？

還是以後盡量抽時間陪伴女友？

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