「梨大EXO」大跳Jennie、BTS名曲　學生：每年都很期待他們的表演

撰文：李梓媛
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韓國著名大學梨花女子大學，每年開學禮都會成為焦點。因為一班被稱為「梨大EXO」的男教授，每年開學禮都會為學生帶來精彩的表演。而今年，他們就大跳Jennie和BTS的名曲，惹得在場學生棒腹大笑！
男教授傾力演出（YONHAP NEWS圖片）
開學禮必備表演節目
2013年起，
這班梨花大學的男教授
就開始在開學禮上
大跳韓國idol的名曲。
因為生硬的舞姿，
以及配以唱歌劇的唱腔，
每次都成功惹得台下學生大笑。
↓↓一齊重溫一下2014年《Growl》的表演！↓↓
每星期一次聚會
其實這班教授的正式名字為
「梨大男教授合唱團」，
2014年表演了EXO的歌曲後，
便被學生稱為「梨大EXO」。
他們都來自不同的學系，
包括電腦工程學系、食物營養學系、
環境工學系、韓國音樂系等。
大家都是喜愛音樂之人，
每星期都會有一次聚會jam歌。
而每年的開學禮之前，
他們都會加緊練習。
網民大讚：羨慕梨大學生
他們每年都會為學生
用心準備表演，
除了獲得學生支持外，
不少網民亦大讚，
紛紛表示「很羨慕梨大
有這樣有趣的教授」、
「上課應該不會覺得悶」、
「每年這個時候都會
很期待梨大的開學禮」等等。
期待下年的開學禮再看到梨大EXO的表演呢！（YouTube@ewhauniv）
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