「梨大EXO」大跳Jennie、BTS名曲　學生：每年都很期待他們的表演

韓國著名大學梨花女子大學，每年開學禮都會成為焦點。因為一班被稱為「梨大EXO」的男教授，每年開學禮都會為學生帶來精彩的表演。而今年，他們就大跳Jennie和BTS的名曲，惹得在場學生棒腹大笑！

男教授傾力演出（YONHAP NEWS圖片）

開學禮必備表演節目



2013年起，

這班梨花大學的男教授

就開始在開學禮上

大跳韓國idol的名曲。

因為生硬的舞姿，

以及配以唱歌劇的唱腔，

每次都成功惹得台下學生大笑。



↓↓一齊重溫一下2014年《Growl》的表演！↓↓​

每星期一次聚會



其實這班教授的正式名字為

「梨大男教授合唱團」，

2014年表演了EXO的歌曲後，

便被學生稱為「梨大EXO」。

他們都來自不同的學系，

包括電腦工程學系、食物營養學系、

環境工學系、韓國音樂系等。

大家都是喜愛音樂之人，

每星期都會有一次聚會jam歌。

而每年的開學禮之前，

他們都會加緊練習。

網民大讚：羨慕梨大學生



他們每年都會為學生

用心準備表演，

除了獲得學生支持外，

不少網民亦大讚，

紛紛表示「很羨慕梨大

有這樣有趣的教授」、

「上課應該不會覺得悶」、

「每年這個時候都會

很期待梨大的開學禮」等等。

期待下年的開學禮再看到梨大EXO的表演呢！（YouTube@ewhauniv）

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