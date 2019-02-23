網民被姊姊地獄訓練Oral 5年攞滿分　港人唔敢講英文的4個理由

有網民在連登討論區發帖，指大部分港人由幼稚園到中學，足足用了15年時間學習英語，但仍發現大家害怕說英文，究竟是甚麼原因令大家卻步不敢說英文？ 另一邊廂，就有一名就讀中文中學的學生分享親身經歷，指2個月前在IELTS（國際英語測試系統）口試中得到滿分，看來港人害怕說英文仍有方法解決。

有網民於社交平台分享姊姊的嚴格英語訓練。（網上圖片）

2月中，有一名就讀中文中學的學生在「名校Secrets」分享家中有位惡姊姊，雖然恐怖，卻令他/她的英語水平媲美英中學生。

事主指這位年長7年的姊姊，雖不是名牌英中出身，但英語會話的流利程度尤如曾於外國留學般，連外國老師都懷疑。

TED Talk是一個國際性的網上演講平台，演講者來自不同界別的傑出人士，大眾可免費觀看影片。

中一時，姊姊就強制事主每天對着TED Talk同步練講5分鐘，365日年終無休；中三開始就在TED Talk抽題目練習演講，還要錄音給姊姊檢查，說得好有零用錢，否則扣錢，這種密集式訓練直到中五終於完結。

皇天不負有心人，事主2個月前參加IELTS，會話竟有滿分！這個時候就知道姊姊的用心良苦，並且覺得想說一口流利英語，出國留學不是絕對的方法，只要肯講肯練，在香港都有低成本高回報的方法。

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近年不少人都開始質疑港人英語水平下降，有網民更在連登討論區發帖，指大部分港人由幼稚園到中學，用了約15年時間學習英語，水平理應不差，卻很避忌說英語。網民認為除了教育制度上的不足，最大的原因可能是港人太介意別人眼光，不敢多說多練習，導致有英語水平差的感覺。

有網民質疑港人用約15年時間學習英語，卻不敢開口說。（網上截圖）

↓ ↓ ↓為什麼港人會介意別人的眼光？↓ ↓ ↓