泰國版《PRODUCE 101》公開主題曲MV　網民：是選搞笑藝人吧？

韓國的選秀節目《Produce 101》十分成功，令不少國家仿傚製作類似節目，泰國在3月9日也即將播出泰版《PRODUCE 101》，最近更公開了主題曲MV，算是參賽者首次公開露面。不過公開之後，韓國網民紛紛留言，指水準遠遠不及K-pop練習生。

泰版《PRODUCE 101》（FB@lookthungidol）

泰版《PRODUCE 101》，

名為《Look Thung Idol》（ลูกทุ่งไอดอล），

將於3月9日正式播出。

比賽共有100名參加者，

目前並沒有賽制等資料，

不過不久前公開的主題曲MV，

可看見舞台、參賽者隊型、

中心成員的位置等，

都和韓版一致。



↓↓《Look Thung Idol》主題曲MV完整版↓↓

100名參賽者的硬照造型

亦陸續被公開。

不少韓國網民看了之後，

都紛紛留言說

「我去選應該能出道」、

「是選搞笑藝人嗎」、

「真的沒有一個想選」。



↓↓一百名參賽者的硬照↓↓

+ 6 + 5 + 4

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