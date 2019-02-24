男友日夜照顧抑鬱前度　女友抱怨被指不成熟　網民熱議應否分手

一名台灣女網民在Dcard上發文，指自己的男友對患有抑鬱的前度日夜照顧，令她非常困擾，跟男友坦白心聲之後，卻被前度說「很不成熟」，引來網民熱議，大罵對方「抑鬱婊」。

網民在文中表示，男友患抑鬱的前度，常常在半夜的時候打給他，男友怕她操心，所以會把手機開擴音，讓她聽他們對話，內容亦確實沒有任何曖昧，通常都是問男友在做什麼，或是要求男友會哄她睡覺等。

原po因為男友的拖拉已想分手。（Dcard截圖）

她亦試過跟男友約好要吃晚餐，男友也準時到了餐廳，可是才剛坐下點完餐，又接到他前任的電話，說身體很不舒服好像發燒了，問男友能不能載她去看醫生，男友看著她，她點頭了。最後女生就自己把點來的餐點，請老闆打包自己搭車回家，在車上忍不住哭了出來。

最近的一件事，是女生跟姊妹，及她的男朋友吃飯，她看著姊妹的男友夾菜給她，而自己旁邊的位置卻空著，當天是男友陪前任覆診的日子，她亦只好一個人過。在回家的路上，她一直在思考，要不要分手？

男生跟前度的糾葛令原po非常困擾。（網上圖片）

文章又指出，其實她得知男友前度有抑鬱之後，已經查看了很多資料，知道患有抑鬱症也不是自己願意的，而男友前任患抑鬱症好像是家庭因素，目前都是由男友陪她到醫院，男朋友每次都有先告訴她，她亦同意讓男友去。

相關文章：即check心機女10個騙術特徵 測試你會中邊幾招？



樓主直言自己的退讓已經近乎病態。（網上圖片）

她不希望自己的態度會刺激到前度，更不希望會令一條生命消失，可是另一方面，她又對於男友的態度很不安，害怕他們舊情復熾，很沒有安全感。

她跟我男友交往有四年的時間，最後也是因為她家人嫌棄男友家裡不夠有錢分手，所以我想那個女孩有不得已的苦衷，或許我不應該跟一個生病的人計較。

樓主直言自己擁有善良，卻失去了感情。（網上圖片）

貼文引起大量網民留言支持，指樓主實在太善良，「我覺得你太委屈了，你能夠把男友借給他前女友多久的時間？」、「真是溫柔又善良的女孩」「男友前任憂鬱症，的確辛苦，也需要有人照顧，但那些輪不到妳男友來做，跟什麼不要跟病人計較完全無關，是妳男友很自私」

+ 3 + 2

亦有不少抑鬱症網民表示，有病的確很痛苦，不過也不應依賴一個人，「老娘抑鬱症四五年了，嚴重到差點被醫生抓去住院，再怎麼病，也不應該拿生病當藉口，說穿了，那個女的只想利用生病要你男朋友的關心」；「我是重度抑鬱症患者，我真的覺得前女友太誇張了，還有回診不會自己去嗎！我都自己去，傻眼。別委屈自己嗚嗚嗚嗚」；「我女友也是抑鬱症，我可以懂你男友對於前任的立場想法，如果想照顧她 就不該去交女友了，如果有女友就要顧好女友的感受了」

+ 2

女網民之有亦有更新事件後續，指自己跟男朋友心平氣和地討論，亦說出了自己的擔憂，不過男朋友仍然不放棄前度，「他說他愛我，但他不能放下前任，他說如果在這時間點離開她她很可能崩潰，他說我不懂她的家庭給她多大的壓力」，不過男朋友同時表示，將存摺、印章等都交給女朋友保管，拜託她再給多一年時間。

相關文章：盤點10大賤男特徵 中央暖氣偽暖男 拍拖只為上床 出軌聲稱無辜

女生坦言，分手的決定很不容易。（網上圖片）

最後女生決定將東西都退回，直言我不會再等他了，「因為我要的人是他，不是那存摺跟印章，如果說跟我在一起心繫別人身上，我也不會開心」。

我可以讓出我的男朋友，是我最大的讓步了。

想不到前度得知之後，竟直接聯絡樓她，請她不要再給男生壓力，同時亦會令她感到壓力，說「你這樣很不成熟」，更是令樓主不知所措。由於樓主本身跟男友同住，決定暫時離開，可是男友猶豫不決，拖泥帶水，沒有反應，令樓主更失望。

以下是她最後的更新：

（Dcard截圖）

相關文章：將分手掛口邊？用單字Hea應？情侶吵架時絕不能說出口的一句話！

網民紛紛留言祝福樓主，「妳這麼善良會找到更值得更愛妳的人，不要再讓自己在感情中委屈了，希望妳快樂幸福，好好的」