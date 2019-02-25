日本色情漫畫家Twitter自貼　網民震驚：以為是男的，原來是美女

以為創作色情漫畫，一定是男畫家，這樣想你就錯了。 最近日本一位畫家為宣傳新作於twitter表露真身，網民才知道她居然是一位美女。

這位畫家名叫「西沢5ミリ」，擅長繪畫可愛巨乳女生為主角的故事。最近為了新作《我的第一次，就交給你了（私の初めて、キミにあげます）》宣傳，在Twitter上載了一張自己與單行本的合照，旋即引發網民哄動！

「西沢5㍉」的最新作《我的第一次，就交給你了（私の初めて、キミにあげます）》。（圖片來源：twitter@wanwangomigomi）

男性向漫畫的背後原來是女生！而且還是擁有明亮大眼，穿起密實衣服也掩不住好身材的美女，名符其實正妹一名。

「西沢5ミリ」真身想不到是女生（圖片來源：twitter@wanwangomigomi）

「西澤老師讓我戀愛了」

許多網民看到相片後紛紛留言，不相信「老師居然是女生？」，「沒想到老師是正妹......很難想像居然是畫這類的漫畫」。亦有網民表示西沢5ミリ的顏值，「讓我更想看這本書了」、「西澤老師讓我戀愛了」，對她表達傾慕之情。更有網友認為她畫的巨乳作品是以自己為原型，應該是自傳作品。

「西沢5ミリ」以往作品多以巨乳女生為題材，畫風少女得來又令人有點想入非非。最廣為人知的必定是這張「巨乳才有的煩惱」，獲得超過十萬轉發。現在大家都知道為何她畫得這麼真實了……

超過十萬轉發的「巨乳才有的煩惱」（圖片來源：twtter@wanwangomigomi）

一起看看西沢5ミリ以往作品：