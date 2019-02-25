麥當勞x出前一丁推ShakeShake薯條　3款日式新包　即睇幾時有得食

出前一丁麻油味~出前一丁麻油味~飄到麥當勞了！麥當勞即將推出「出前一丁」系列，首次推出「黑蒜油豬骨湯味Shake Shake粉」及「麻油味Shake Shake粉」，以及3款日式新包，分批推出，食客想試就要留意以下日期。 另外，喜茶即將於元朗開新店，估計又有優惠！

「Taste of Japan」系列期間限定食品由2月27日開始供應！

據麥當勞新聞稿上透露，2月27日開始，麥記將會推出期間限定「Taste of Japan系列」，會有3款全新漢堡包，以及首次與出前一丁聯乘，推出兩款薯條Shake Shake粉！不過，新聞稿上並沒有新包套餐或者單買的價錢資料，是否抵食？會否中伏？食客到推出當日至知。

2月27日起推出期間限定新品：

3月15日起推出期間限定產品：

曾經推出過的菠蘿批又再回歸。

3月21日起推出期間限定新品：

「麥當勞X出前一丁」主題陶瓷碗碟套裝

2月27日起，在麥當來惠顧任何食品，加98元即可換購「出前一丁和味陶瓷套裝」，套裝包括大盛碗一個、陶瓷碟一隻以及麥當勞10元現金券兩張（有效日期至2019年8月31日）。而每次惠顧最多只可換購三套。

留意返，海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場麥當勞分店並不供應以上三款新包及ShakeShake粉！

而「大大啖組合」、兩款新特飲及菠蘿批則未在沙田馬場、跑馬地馬場麥當勞分店供應，小心不要白行一趟。

新西人注意！喜茶即將登陸元朗！

另外，2月要留意的又怎會只有麥當勞新品！年輕人大愛茶飲「喜茶」繼登陸銅鑼灣後，第四間分店將選址尖沙咀，而第五間分店將會選址元朗YOHO Mall一期1樓！

喜茶標誌頭像，即將要登陸元朗！（資料圖片）

沙田首間分店、銅鑼灣廣場店、希慎店開幕時，喜茶都以各種形式推出買一送一優惠，未知元朗分店能不能延續這個優惠的傳統呢？