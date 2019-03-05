清空IG換一年免費搭飛機？！航空公司奇招你受唔受？

有航空公司推出活動稱，如果參加者把所有Instagram發文全都刪除，就有機會免費搭一年飛機，你有沒有興趣參加呢？

美國廉航捷藍航空（JetBlue）推出「All You Can Jet」活動，超級大獎是「免費搭乘飛機一年」，前提是要你先刪光所有Instagram貼文，官網表明，「你要有個新的開始」， 不過公司亦請參加者別擔心，「若你贏了，就能po出搭飛機去各地的照片了！」

要刪光ig貼文，你捨得嗎？（網上圖片）

刪光所有Instagram貼文之後，參加者要上傳一張「「All You Can ____」的照片，可從官網上的工具，將你想要搭飛機完成的事情，合成圖片上傳，然後標記捷藍航空、再hashtag 「#ALLYOUCANJETSWEEPSTAKES」，就大功告成了。活動持續至美國東岸時間3月8日早上9點（香港時間3月8日晚上10點），得獎名額三位。

詳細參加辦法：（官網截圖）

大家要注意，到活結束之前，都不可以上載其他照片到自己的Instagram。捷藍航空也「以身作則」，刪光所有照片。目前已經有超過17,000人hashtag「#ALLYOUCANJETSWEEPSTAKES」，如果想得到免費飛行一整年的禮遇，就得好好考慮下這個超痛苦的決定了。

活動hash tag已有超過17000個貼文。（instagram截圖）

有網民笑言，可以開個新ig帳戶來參加活動，亦有網民指自己花了一小時備分所有內容，以免「得不償失」。捷藍航空主要營運美國內陸航線，和來往加勒比海、巴哈馬和百慕達的國際航線，亦有亞洲航點，例如泰國曼谷。