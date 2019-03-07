童年街機遊戲「鱷魚機」絕種？　網民細數兒時5大回憶

陪著不少朋友渡過童年的鱷魚機（ワニワニパニック），近日傳出因為維修問題，即將會「絕種」，消息一出即勾起網民無數回憶，懷念小時候的日子。

生產鱷魚機的日本娛樂機器製造商KHP在2017年破產，令遊戲中心不能添置新機，同時在維修方面亦欠缺零件，令鱷魚機一部一部消失，面臨絕種危機。網民看到新聞後，不禁感嘆時日太快，更開始互相分享對於街機遊戲的種種回憶。

日本有報導指鱷魚機有絕種危險。（網站截圖）

【1唔用槌玩】

鱷魚機本來會給你一個槌子，讓你在鱷魚伸出頭來的時候攻擊它，不過不少網民都表示，從來都不會用槌子，因為那會拖慢了打擊的動作，直接用手就更快捷。另一方面，有些頑皮一點的網民，更會拉著鱷魚不讓它縮回去，然後狂打，說起來他們也是壞機的幫兇呢。

樂園的招牌遊戲鱷魚機都難敵時間洗禮。（網上圖片）

【2直接爬上機】

除了鱷魚機之外，不少遊戲都需要遠距離技巧，但如籃球機、丟小丑、碌波機等等，不過小時候總會不守規矩，直接爬上遊戲機，發動超近距離攻擊，有不少網民都自動招認，有試過用這招刷分。

大家小時候一定試過爬上去放球入50分的洞洞吧？。（網上圖片）

【3不在意點劵】

現在在冒險樂園，不時會看到老人家在玩推銀機，他們就是衝著點劵而來的，而且點劵可以換很多家電呢！不過小時候玩遊戲，點劵的回報其實很少，雖然偶爾可以換一些小禮物，不過大家在意的，卻是玩耍時得到的快樂。

有網民笑言，這幾隻蟹的樣子真的很欠打。（網上圖片）

【4叫不出遊戲機的名字】

不少網民都表示，雖然小時候都會「蒲」樂園，不過對於樂園內的遊戲機，卻總是叫不出名稱，只能以一般功能稱呼，例如鱷魚機、蟹機、拍拍機、碌波機等，雖然都是很普通的名字，不過只要一說出來，大家腦中都會出現它們的身影。

小編也是今天才知道，這個射牙齒的遊戲叫「Big Mouth 2000」。（網上圖片）

【5想玩沒得玩】

小時候最期待到樂園玩，因為不可以常去，而且每次都要花錢。不少網民感嘆，自己已經長大了，有能力負擔起到樂團玩耍的支出，但不少遊戲都已經慢慢消失，想玩都已經沒得玩了。現在再聽到鱷魚機「絕種」的消息，更是令網民直呼「好掛住以前」。

大家有多久沒玩過這些遊戲呢？（網上圖片）

你有沒有玩遊戲的回憶，留言分享一下吧！