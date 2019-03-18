【Beauty in U👗#9】最愛上連登，欣賞網民夠創意－港大Stephanie

就讀港大社科的Stephanie，是連登常客，直言上連登長知識，最愛看「你問我答」系列，連登是生活中不可缺少的一環，到底連登對這位絲打有何吸引力呢？ #hku #社科 #連登 #Stephanie @stephanie_lwy

今年Year 4的Stephanie，指自己最喜歡看連登的「你問我答」系列，認為最學到嘢，可以增長知識，因人始終不可能所有東西都嘗試，在「你問我答」中可以一窺別人的工作、身份的日常生活。「每個人都有一點小小的欲望，希望偷看一下別人的生活」。

Stephanie指自己最喜歡看連登「你問我答」系列。（ig@stephanie_lwy）

另一方面，連登仔的創意亦令她感到佩服，她亦跟得很貼，「《元朗知錯》是我近來最喜歡的post，很好笑」。雖然她有連登帳戶，不過很少發文及回覆，主要是正、負皮。遇到自己欣賞的post，她亦不會吝嗇給正評，同樣道理，遇到不喜歡的po時，例如某些連登網民過於刻薄，甚至種族、性別歧視，「當然會大大力負皮」。

「不過有時連登仔講嘢都幾冇底線。」她說。（ig@stephanie_lwy）

另一方面，連登亦是她跟男朋友交流的渠道，但她強調，自己本來就會上連登，不是為了男友才上的，只是連登令他們之間的話題更多，「有時我們會互相 send post，都是一種情趣」。

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