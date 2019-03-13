企業開價$5800聘奧運選手當跑腿　網民大罵：太不尊重人！

台灣中央銀行開出一份工作空缺，職缺要求其中一項是參加奧運，而且薪金只折合港幣$5800至$6600，引起網民一面倒批評，指對方太不尊重運動員。

近日網上傳出台灣中央銀行的招聘告示，當中除了一般工作需要之外，更表明要「曾代表國家參加奧運」。工作的薪金低微，折合只有港幣$5800至$6600，令網民直呼工作不尊重退役運動員，反問是多重的貨需要用到奧運選手才能搬？怒罵「這什麼鬼薪水啊」、「太瞧不起人了」！

網民在網上分享這個古怪的求職要求。（FACEBOOK截圖）

有報導引述台灣中央銀行表示，自2010年開始提供就業機會給退役體育選手，而折合只有港幣$5800的薪金，央行表示只是起薪點，會再按情況調整。

不過有眼尖的網民看到告示的蹺蹊之處，發現告示的公布日期，跟截止日期相差只有一天，加上古怪的要求，以及不成正比的薪金，令網民懷疑職位可能是內定的，公告只是走走過場，「這個缺只開一天，肯定有鬼」。

「參加過奧運」這個要求引起網民熱烈討論。（facebook截圖）

有自稱比較熟悉招聘過程的網民直言做法常見，指公家機關為了內定人選，一定會列出獨特的要求，「這是公家機關內定公開的秘密，就是有參加過奧運，中央銀行就是要讓這個人過就對了」、「故意低薪讓人不去應徵，特定的人進去後薪水就不一樣了」、「這不是坑，是一個爽缺」。

其實在香港，也有不少要求跟薪水不成正比的離譜工作，一起來看看吧！

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