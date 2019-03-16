【網上騙案】貪心男無理要求送波鞋　賣家一招智破

不知道大家有沒有在網上買賣時，遇到一些無理的要求？有連登會員「你就好喇」就發文指在網上拍賣平台Carousell上遇到一個奇怪買家，居然詢問他可不可以免費送出一對波鞋作為買家哥哥的生日禮物。

近日有連登網民發文指自己在Carousell上遇到一個無理買家，詢問他的貨品可不可以送給他，引起一眾網民討論。(網上圖片)

此帖一出，立即有網友教導樓主，要求買家作一篇400字的文章解釋何解要把球鞋送給他。而買家回覆指他是小五生，想送給他打校隊的哥哥，最後亦真的作了一段文字去解釋。又訴說自己家景不算好，與哥哥都是讀免費學校，沒有錢買球鞋。

↓↓↓樓主與買家對話圖↓↓↓

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其後有網民發現該買家在一樣的平台上出售300元一對air pod，質疑他不是窮學生。另外亦有網民從帳戶姓名尋找到他的IG帳戶，發現他不是小五，而是一個中一學生，更就讀直資中學，每年學費需要19,000元，明顯不是窮學生。

↓↓↓網民起底成果↓↓↓

最後樓主在Carousell上踢破該買家的真面目，又說已經知會了他的學校。「假膠」買家立刻把語言由中變英，狂說「sorry」，「just kidding」。

其實網上賣買不時都會遇到一些奇怪買家，大家在網上交易千萬要小心。

↓↓↓立即睇奇怪買家例子↓↓↓